CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (3-0, 1.66) ganó por primera vez después de tres apariciones sin decisión con seis innings de blanqueo en los que maniató en 4 hits a los Cerveceros de Milwaukee, mientras los Cachorros de Chicago se imponían 5x0.

El derecho ponchó a 4 y caminó a tres, en su segunda actuación de 6 rollos en blanco en 2024. Yenci Almonte (2) y el venezolano Daniel Palacios completaron el “rosario” que evitó la limpia, ante 39,299 espectadores en el Wrigley Field.

El 2 de abril, también en casa, Assad recetó seis argollas a los Rockies de Colorado (4h, 1bb, 5k), en su primera asignación del año en la que triunfó, 12-2.

EL sinaloense Andrés Muñoz (2-2, 5, 2.03) salvó (Atlanta) y ganó (Houston) en sus recientes dos apariciones en las que trabajó más de un inning, como taponero de los Marineros de Seattle.

Otra: Giovanny Gallegos (2-1, 1, 12.00) lleva dos relevos consecutivos en los que no pudo sacar out, asimilando un castigo de 5 imparables-dos jonrones—y 7 anotaciones, sacudido por los Tigres de Detroit y Medias Blancas de Chicago. Podría estar lesionado.

Una más: Desde que regresó de la lista de paternidad de los Yanquis de Nueva York, el jardinero Alex Verdugo (.261, 4, 13) batea .214 (14-3) sin extrabases ni remolcadas, en cuatro juegos.

Y, el retorno a las Mayores para Manuel Rodríguez (0-0, 8.10) ha sido complicado. El yucateco permitió rayitas en dos de sus tres apariciones con los Rays de Tampa Bay.

OBSERVACIONES: Detrás de un movido mes de abril en Japón con Halcones de Softbank, compilando 0-0, 7 rescates y efectividad de 1.64, Roberto Osuna (0-1, 8, 3.86)) sólo tiene una aparición en mayo y fue derrota, el día del trabajo, contra Águilas de Rakuten.

En Taiwán, el zurdo nativo de Reynosa, Tamaulipas, Marcelo Martínez (2-0, 1.65) lleva tres sólidas aperturas para Rakuten Monkeys, en 16 innings y un tercio, con 10 chocolates y 6 bases por bolas.

UN día como hoy, en 1998- El novato Kerry Wood empató el récord de las Grandes Ligas con 20 ponches en un juego de nueve innings, lanzando pelota de un hit y los Cachorros de Chicago derrotaron 2x0 a los Astros de Houston.

El derecho de 20 años empata el récord establecido por Roger Clemens, de los Medias Rojas de Boston, contra Seattle en 1986, e igualado por Clemens contra Detroit en 1996.

Wood también rompe el récord de la Liga Nacional de 19 ponches en un juego de nueve episodios, que ostentaban Steve Carlton, Tom Seaver y David. Cone, y el récord de novato de 18 de Bill Gullickson.

**“Kerry Wood tuvo la mejor bola rápida. Una vez me arrojó una a las rótulas. No sé cómo me escapé. Puede que no hubiera lanzado 100, pero lo parecía”.- Chipper Jones.

ENTRE suspensivos.- En un reencuentro con Benjamín Gil, su mentor por varios inviernos con los Tomateros de Culiacán, el jugador de cuadro José Guadalupe Chávez (.269, 0, 5) es el único mexicano entre los que juegan a diario para los Charros de Jalisco... En contraparte, los Sultanes de Monterrey solamente salen al campo con cuatro importados--en el pasado eran muchos-- en el lineup, rotando a los dominicano Nomar Mazara (.271, 3, 14) y Zoilo Almonte (.303, 5, 14) y los venezolanos Jermaine Castillo (.278, 1, 5) y Romer Cuadrado (.222, 3, 9)... En Campeche, la normalidad galopa con asistencias de 1,076 y 805 aficionados en unos de los “clásicos” de la península, Piratas-Tigres.