CIUDAD DE MÉXICO._ José Urquidy y los Medias Rojas de Boston solamente se han enfrentado una vez en la breve trayectoria del mazatleco y fue este mismo año, el 31 de mayo, en el minute Maid Park de Houston, donde los dirigidos por el puertorriqueño Alex Cora mordieron el polvo (6 IP, 3h, 1c, 1bb, 9k).

Eso y su probado temple facilitaron las cosas al mánager de los Astros, Dusty Baker, para enviarlo hoy en el tercero de la serie de campeonato en el Fenway Park, dos semanas después de su última actuación, justo el domingo 3 de octubre del cierre del rol regular, en casa, ante los Atléticos de Oakland (6 Ip, 4h, 3c, 1bb, 3k).

Urquidy ocupa el lugar en la rotación del estelar de los Astros, Lance McCullers Jr., sensible baja por lesión, en otra de las oportunidades que se le han presentado con tan sólo tres años de servicio en el Big Show.

El de este lunes será el noveno compromiso y quinta apertura de postemporada (1-1, 2.81 pcl, 25.1 Ip, 25k, 8bb) para el diestro barbado, llevando como antagonista al zurdo venezolano Eduardo Rodríguez.

La designación de Urquidy garantiza la continuidad en el lineup de los Medias Rojas de Alex Verdugo, quien normalmente sale al campo contra pítcher derecho y en estos momentos como uno de los maderos más calientes.

Verdugo ha conectado imparables en los 7 juegos de playoffs en que han participado en 2021, incluido el “comodín” en el que liquidaron a los Yanquis de Nueva York, compilando un macizo .367 (11-30), con 3 dobles, un jonrón, 6 impulsadas y 4 anotadas.

OBSERVACIONES: El piloto de los Naranjeros de Hermosillo, Juan Navarrete, espera para noviembre la incorporación del jonronero del beisbol coreano, Roberto Ramos, quien va saliendo de una convalecencia de cinco meses, debido a sus crónicos malestares en la espalda baja. (Strikeout).

En Guasave coincidieron dos ex bateadores convertidos en lanzadores: el debutante ex receptor Armando Araiza (3.1 Ip, 4h, 1c, 1bb, 4k), de los Yaquis de Ciudad Obregón, y Roman Peña Zonta (1.1, 1bb), zurdo ex jardinero que se reinventó hace algunos años.

UN día como hoy, en 1976, el emergente Alfredo Ortiz se vuela la barda con dos outs en el noveno inning para romper un juego perfecto a Víctor García que logra sobreponerse para conducir a los Cañeros de Los Mochis a un triunfo, 3x1, sobre los Venados de Mazatlán, en el estadio Teodoro Mariscal.

En 1997, en el juego 1 y primero de Serie Mundial jugado en Florida, los Marlins ganan 7-4, cuando Mosés Alou y Charles Johnson conectaron jonrones consecutivos contra Orel Hershiser, de los Indios de Cleveland. El cubano Livan Hernández se adjudicó la victoria.

**”Mi carrera es muy importante para mí. Amo el beisbol y me gusta la competencia. Este es mi trabajo”: Liván Hernández.

EN seguidillas.- El prospecto de los Padres de San Diego y de los Cañeros de Los Mochis, el chihuahuense José Quezada, perdió su primera decisión en la Liga Otoñal de Arizona, asignado a Peoría Javelinas... Pese a sus buenos oficios el ciclo anterior con Yaquis (.284, 3 Jrs., 11cp) y Sultanes (.323, 5 Jrs., 18cp), el brasileño Paulo Orlando no figura en la legión extranjera de la Liga Arco, convirtiéndose en potencial legionario para los circuitos de Venezuela y República Dominicana que están en pretemporada... Los Charros de Jalisco celebraron en sus redes un ponche de Roberto Osuna a Luis Felipe Juárez en Mexicali, a manera de desquite del jonronazo decisivo del “culichi” al ex ligamayorista en la final de la zona sur en Mérida.