CIUDAD DE MÉXICO.- A la Fernando Valenzuela en el Juego de Estrellas de 1986, Giovanny Gallegos ponchó a cinco consecutivos en Pittsburgh, un día después de desperdiciar su segunda oportunidad de salvamento contra los Mets de Nueva York, víctima de un jonronazo de Peter Alonso en el décimo inning.

Mera referencia, desde luego, la hazaña de Valenzuela pasando por los strikes a Don Mattinggly, Cal Ripken Jr., Jesse Barffield, Lou Whitaker y Teodoro Higuera, en el clásico de media temporada efectuado en el Astrodome de Houston.

En su segundo relevo de más de un episodio en la campaña, Gallegos ponchó en el octavo a Diego Castillo y Michael Chavis y en el noveno a Jack Suwinski, Michael Pérez y a la promesa dominicana, Rodolfo Castro.

BAJO sospecha de una bola más viva que ha causado revuelo y muchos marcadores de doble dígito, la Liga Mexicana 2022 cumplió su primer mes de actividad neta, en un calendario (90) ya reducido a 64 juegos.

Nadie de las altas esferas del circuito se ha asomado al balcón a confirmar o desmentir que la pelota, efectivamente es más liviana, según se percibe en los promedios de efectividad de la mayoría de los lanzadores.

Pero una voz autorizada, Isidro Márquez, ex bigleaguer, líder histórico en salvamentos en México, verano e invierno, y encargado del pitcheo de los Piratas de Campeche, dijo simplemente que la bola es “criminal”.

Sin embargo, para beneplácito de los adoradores del pitcheo, esta semana hubo tres blanqueadas de 9 entradas, aunque solo una de ellas—Wilmer Ríos (Monclova) vs. Unión Laguna—con un protagonista en el cerrito.

UN día como hoy, en 1988-- Pedro Guerrero lanza su bate a David Cone tras ser golpeado por un lanzamiento, al perder los Dodgers de Los Ángeles por 5 a 2 ante los Mets de Nueva York.

Sería suspendido por cuatro juegos por el presidente de la Liga Nacional, Bart Giamatti.

El miércoles 22 de mayo de 1996—El umpire Juan de Dios López provoca un zafarrancho en el inning 14, incluso tira algunos golpes a coaches de los Leones, en una batalla que los Tigres capitalinos ganaron 4x2 al local Yucatán. El pitcher de los felinos, Ernesto Barranza, se sube a la tribuna a pelear con un aficionado.

**“Estoy orando por dos cosas: por favor Dios, no dejes que me golpeen a mí... y, por favor, no dejes que le peguen a Steve Sax”.- Pedro Guerrero.

TRES de tres: En Houston, José Urquidy (3-1, 4.81) será anfitrión de los Rangers de Texas, en un desafío con los momios a su favor, conforme a cifras de 3-0 y 1.67 en carreras limpias, en tres compromisos previos con los Vigilantes.

En relación con sus recorridos en 2021 y 2022, hace un año por estas fechas, el zurdo de los Dodgers, Julio Urías, registraba 7-1 y 3.03 en carreras limpias. Ahora tiene un discreto 3-3, pero mejor efectividad (2.63).

El patrullero de Boston Alex Verdugo (.214, 3jrs., 16cp), abandonó ayer con síntomas de Covid-19 luego de recibir base por bolas en su primer turno, en el Fenway Park. La condición del jardinero será reportada día a día.

EN seguidillas.- Luis Cessa (2-1, 4.41) sufrió la derrota sabatina de los Rojos en Toronto (1 Ip, 3h, 2c, 1k), 3x1. Por los Azulejos, Alejandro Kirk (.261, 1, 7), de 2-0 y dos boletos, y por Cincinnati, Alejo López (.281, 0, 0), de 3-2... Sergio Romo (0-0, 1.50) y Andrés Muñoz (1-1, 1sv, 3.55) trabajaron un inning en blanco cada uno, en tropiezo de los Marineros, 6-5, frente a los Medias Rojas... Luis González (.324, 2jrs., 15cp), de 3-0 y una base, al caer los Gigantes 2-1 en casa contra los Padres de San Diego.