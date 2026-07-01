Venados de Mazatlán elige a Jesús Emmanuel Ávila en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico

El mochitende Jesús Emmanuel Ávila es nuevo jugador de Venados de Mazatlán tras ser seleccionado en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico que se desarrolla en este momento en Hermosillo, Sonora.

El jugador de 37 años de edad vendrá a buscar ser el tercera base del equipo de casa para la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ávila cuenta con amplia experiencia en la pelota mexicana desde la temporada 2009-2010.

El bateador zurdo fue seleccionado en la segunda ronda por los Rojos tomando el lugar en el róster de Rolando Domínguez.