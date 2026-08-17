Futbol de estufa: ¿Cuáles fueron los equipos de la Liga MX que mejor se armaron en el verano?

La ventana de traspasos está por cerrar y los equipos de la Liga MX se están apurando por hacer los últimos fichajes. A diferencia de otros veranos, este mercado tuvo dos aspectos atípicos en comparación a lo que uno está habituado: se abrió con el final Copa del Mundo, lo que hizo que se revalorizaran –o depreciaran– algunos jugadores; y la tan cuestionada incursión de la Leagues Cup en pleno inicio del Torneo Apertura 2026. Otro aspecto que no se debe pasar por alto es la desaparición oficial del descenso de la Liga MX. Desde el Guardianes 2020 y con la pausa de la pérdida de categoría (y ascenso de los equipos), los clubes menos competitivos tenían menos presión para reforzarse, aunque sin poderse quedar cruzados de brazos por el inminente castigo que significaría quedar en los últimos lugares de la tabla de cocientes. Con la extinción –esperemos, hasta nuevo aviso– del descenso, solo los clubes grandes o con aspiraciones verdaderas a triunfar en liguilla son los que se han visto motivados para hacer contrataciones importantes. Una vez terminada la primera etapa de la Leagues Cup, el torneo mexicano se reactivará y comenzará una nueva historia para muchos equipos en busca del tan preciado trofeo. Sigue la información sobre los traspasos la Liga MX, entérate sobre lo más destacado del torneo y encuentra todos los momios aquí.

Los equipos que mejor se armaron

A diferencia de ventanas de traspaso de años anteriores, la de este verano no tuvo “bombas” demasiado mediáticas. Parece que quedaron atrás los cierres de fichajes como cuando llegó el Campeón del Mundo Sergio Ramos al Monterrey, los ex Real Madrid James Rodríguez y Keylor Navas a León y Pumas, respectivamente, o Allan Saint-Maximin al América. Sin sobresaltos, pero con nombres interesantes, aquí están los equipos que mejor se armaron para este Torneo Apertura 2026: -Club América: las “Águilas” no dieron grandes noticias para la plantilla de cancha, pues apenas sumaron algunos nombres como Thiago Espinosa proveniente del Racing Club, Edwin Cerrillo del LA Galaxy y el colombiano Óscar Perea del Estrasburgo francés. Lo que fue realmente destacable fue convencer al experimentado Guillermo Almada de volver a dirigir en México y tomar las riendas del equipo de Coapa. -Guadalajara: a pesar de no tener un buen inicio de torneo y luego de una participación para el olvido de la Leagues Cup, los dirigidos por Gabriel Milito sumaron a sus filas jugadores clave. A sabiendas de lo difícil de la misión de reforzar a un equipo como las Chivas –con plazas exclusivamente para mexicanos o de ascendencia mexicana–, la llegada de Kevin Castañeda proveniente de los Xolos de Tijuana es la más destacable. De igual forma, llegó Jordan Carrillo desde Torreón para darle más soporte al extremo izquierdo y así completar una cara muy joven a la delantera del Rebaño junto con la “Hormiga” González y el “Piojo” Alvarado. -Monterrey: el equipo regiomontano verá si esta ventana de fichajes es la vencida. Ya llegaron y ya se fueron fichajes rimbombantes como el ya mencionado Sergio Ramos, su ex mediocentro Sergio Canales y el ya trotamundos Anthony Martial. El Club norteño decidió comenzar su reconstrucción desde adentro con la llegada de Dennis te Kloese a la presidencia deportiva y Matías Almeyda al banquillo. Para complementar, reforzaron una delantera que lleva ya tiempo sin imponer miedo con la contratación desde la MLS del uruguayo Diego Rossi y el ex Chicago Fire Hugo Cuypers. Además, repatriaron al ya mundialista Orbelín Pineda para revitalizar la media cancha.

Los que quedaron a deber