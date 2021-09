Radiculopatías

Amigo lector de Noroeste, al paso de los años de manera fisiológica nuestro cuerpo va degenerando, esto es un proceso normal, pero cuando se sufre de sintomatología secundaria a esta degeneración (desgaste), es por complicaciones de otras estructuras, por abuso en la carga física, o secundario a otras enfermedades principalmente crónico degenerativas. La columna vertebral no escapa ha este proceso, y es aquí donde un porcentaje alto de personas mayores de treinta años las que sufren de los efectos del paso de los años, aunque hoy en día, cada vez es mayor el numero de jóvenes que sufren dolores en columna vertebral, la mayoría por exceso en la actividad física o por el abuso de cargas (ego) en los gimnasios, posturas, etcétera.

La columna vertebral esta compuesta por treinta y tres vértebras dividida en cinco partes; cervicales, dorsales, lumbares, sacra y concigea, entre vértebra y vértebra existe el anillo intervertebral, el cual está compuesto por cinco anillos donde de arriba hacia bajo el primero compuesto mayormente de agua, el segundo de proteoglicanos, del tercero al quinto de colágeno tipo I y tipo II. Los huesos son estructuras compuestas principalmente por calcio, fósforo y otros componentes, las células del tejido óseo, son los osteoblastos son pequeñas células que sintetizan y secretan el componente orgánico de la matriz ósea, conocido como osteoide. Este compuesto es parte importante de la sustancia fundamental del hueso. Sobre esta matriz osteoide se formará el hueso mineralizado. El esqueleto del adulto está formado por 206 huesos independientes. Se divide en dos partes principales: el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El primero está formado por 80 huesos, mientras que el apendicular consta de 126 huesos que se organizan como apéndices del esqueleto axial. Los huesos de la cintura escapular y pélvica, y los de los miembros superiores e inferiores, son parte del esqueleto apendicular. El esqueleto axial, por su parte, comprende todos los huesos del cráneo, la cara, la columna vertebral, el esternón y las costillas. El esqueleto apendicular se asocia al esqueleto axial para dar sostén y movimiento a los miembros. El esqueleto del hombre y el esqueleto de la mujer poseen diferencias reconocidas. El tamaño y el peso son mayores en el esqueleto masculino.

La columna vertebral debe ser rígida, pero al mismo tiempo flexible, se le compara con el mástil del barco, ya que da sostén y protección, el dolor de espalda siempre involucra a la columna y sus componentes, este dolor se presenta en cuatro de cada cinco adultos, cuando menos una vez en la vida, este dolor puede ser por tensión y espasmos musculares, este dolor es más común en el área lumbar y cervical. En el área lumbar la causa más frecuente es el que involucra al nervio espinal que emergen para formar el nervio ciático, este dolor puede ser localizado o con irradiación a miembros inferiores, otra causa de dolor radicar es la hernia de disco, es una lesión o el desgaste normal pueden ocasionar que un disco entre los huesos de la espalda (vértebras) sobresalga o se rompa, lo que ocasiona un deslizamiento del disco (hernien), lo que puede comprimir la raíz nerviosa y esto dar dolor. En personas mayores de 40 años presentan uno o más discos abultados, y a la mayoría no les causa molestias, pero cuando este abultamiento comprime un nervio adyacente viene el dolor, que de cuidarse el paciente es probable que el dolor sane con el tiempo. Otros padecimientos que pueden conducir al dolor de espalda son degeneración articular por artritis, reducción del tono muscular ocasionada por inactividad física.

