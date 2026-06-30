Raúl Jiménez la manda al fondo de las redes y México ya lo gana por 2-0 en el Azteca

El Tricolor buscará el boleto con su mejor cuadro, con el que ya ganaron sus tres encuentros de la fase de grupos.

Luego de una pausa que se extendió por una hora, la Selección Mexicana de futbol y su similar de Ecuador ya se enfrentan en el terreno de juego del Estadio Ciudad de México ( Azteca ), en donde ambos países se disputarán el boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 .

Las huestes de Javier Aguirre tuvieron el control del encuentro, con un remate de cabeza de Raúl Jiménez que estuvo a punto de terminar en el fondo de las redes, pero que no pudo romper el cero en el marcador.

Ecuador logró nivelar un poco el trámite del encuentro, poniendo en aprietos al portero Raúl “Tala” Rangel, quien logró resolver con éxito un disparo peligroso de John Yeboah.

El Estadio Ciudad de México (Azteca) por fin pudo explotar cuando al minuto 22, una descolgada de Julián Quiñones terminó con un potente disparo del naturalizado mexicano para vencer al portero Hernán Galíndez y poner el 1-0 en el marcador.

Tras la pausa de hidratación, México mantuvo su intensiva y eso les dio buenos dividendos y cuando el reloj marcaba el minuto 31, apareció Raúl Jiménez, quien logró culminar un pase de Quiñones para poner el 2-0 en el marcador, ante la euforia de los aficionados en toda la República Mexicana.