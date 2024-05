FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno ... iniciamos nuestros comentarios con un saludo solidario para los deudos de nuestro amigo Walfre Ibarra por su sensible deceso este lunes pasado, así como para los de nuestro entrañable y siempre recordado Chóforo que el sábado anterior dejó de existir.

De Walfre podemos mencionar que nos unió una gran amistad de los tiempos en que estuvo en colaboración con las empresas de los Berdegué, luego en la Canaco Mazatlán y después, ya independiente, de una u otra forma con saludos en encuentros a menudo, principalmente en las instalaciones de la casa club de El Cid.

El Chóforo, como conocíamos a uno de los caddies de siempre en el Campestre, tuvimos mucho contacto en virtud de que no fueron pocas las ocasiones que nos acompañó prestando sus servicios, sólo lo conocemos de apodo en virtud de que, al ser indocumentado, circunstancia que desconocíamos hasta su deceso, no tenía papeles y hasta el momento, desconocemos el destino que se le daría a sus restos, posiblemente a la fosa común.

El Chóforo fue uno de los caddies de buena preparación, servicial, atento y siempre dispuesto, sólo que tuvo la desgracia de caer en uno de los vicios que dañan el organismo y por ello es que se fue derivado de esa circunstancia.

Para nuestros amigos Walfre y Chóforo, una mención muy especial, ambos fueron parte de nuestro acervo de amistades que recordaremos siempre.

LOS CADDIES. – A propósito de caddies, los integrantes de la plantilla de El Cid tuvieron una convivencia torneo el lunes anterior, organizada por Ernesto Cosío, como siempre como punto de unidad con los prestadores de servicios al golfista.

Según información, fueron varios los premios en metálico que se destinaron para los más destacados, producto de una donación de Ann Cooper, cuyos resultados los comentaremos en breve, ya que nuestro amigo y partner Ernesto nos los pase, lo más importante es que en este tiempo de estiaje en que los turistas prefieren irse a pasar el verano a sus sitios de origen, el trabajo es bastante escaso y el piojillo sí les pega, aunque no con la intensidad de algunos ayeres.

Bien por ellos ya que, además, les sirve como entrenamiento para el Nacional que tendrá escenario ese mismo sitio el próximo mes con premios en metálico muy interesantes, ya comentaremos más al respecto.

MARINA MAZATLÁN. – Derivado de la reunión que se sostuvo el pasado jueves en las instalaciones del Hospital Marina Mazatlán, surgió humo blanco al respecto de la fecha de realización del tradicional ya, torneo de aniversario de ese centro hospitalario.

Será el 12 de octubre la octava edición del evento que está llamado a ser una verdadera convivencia entre invitados, proveedores, clientes y personal del nosocomio ubicado en Marina Mazatlán y que seguramente de ahí tomó el nombre.

Aumento en la premiación, así como la creación de más oportunidades para acceder a premios por parte de los golfistas relacionados con el sector médico, son parte del proyecto que será presentado posiblemente este fin de semana a las autoridades hospitalarias.

Todo marcha por buen camino para que la octava edición resulte otro de los retos a vencer para el siguiente año, de acuerdo con las impresiones de uno de los organizadores principales, el doctor Alfredo Mojarro, nada más y nada menos que mi querido partner.

Se afinan pues, los detalles al respecto y en breve se anunciarán los premios principales, entre ellos, posiblemente dos hole in one, uno de una unidad último modelo y el otro, por anunciarse, de un carrito de golf último modelo.

Ya lo veremos, mientras tanto, en compás de espera...

HOLE IN ONE. – Vaya nuestra felicitación a mi partner el médico Alfredo Santander, por la realización de su tercer hole in one en su corta carrera como golfista.

Eso sucedió el martes anterior en los links del Campestre, cuando realizaba solitario y sólo acompañado por la presencia de Manuel Balderas y Margarito. ambos empleados del club en mención, que atestiguaron el feliz suceso, la tercera ocasión que el galeno emboca la pelota de un solo golpe en el hoyo.

Fue en el hoyo tres y empleó un hierro 8 para su realización. Lo bueno es que no tuvo que invitar los refrescos a mucha gente, sólo a los dos mencionados, pero nosotros no nos lo perderemos, ya cobraremos... es una amenaza...

Falta el festejo, partner... pero mientras tanto, abrazo de felicitación...

Hasta aquí, nos vamos... pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito... Pásela bien que nada le cuesta y cuídese, que nada le cuesta. Saludos...