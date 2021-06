Amigo lector de Noroeste, en la vida es primordial la medicina preventiva, ya que lo que se haga en bien de la calidad de vida, beneficiará no sólo a usted sino también a la sociedad tanto en el modus vivendi, como en lo económico.

Entre estas medidas está el prevenir enfermedades, no sólo por gérmenes patológicos, sino también su salud mental, y una de las acciones para la prevención es la actividad física, la cual debe ser acorde a la persona, donde uno de los parámetros para detectar un buen ejercicio es detectar el lactato en la sangre, prueba que puede ser durante el ejercicio o inmediatamente después de terminar el ejercicio.

El detectar el ácido láctico en la sangre durante el ejercicio ya se conoce desde el siglo XIX, en dicho siglo, Lehman, describió el aumento de ácido láctico en la sangre en relación al esfuerzo. Actualmente la concentración de este ácido en sangre es muy utilizada como señal en la valoración funcional en esfuerzo ya que se considera que guarda una relación con el nivel metabólico del ejercicio. El lactato es el producto final de la degradación glicolítica del glucógeno y de la glucosa, sobre la que puede injertarse la degradación de algunos aminoácidos por transaminación (aunque sólo la de la alanina parece tener significado fisiológico).

En el ejercicio, el músculo esquelético es el gran productor de lactato y el principal responsable de las variaciones de la lactatemia. No obstante, la concentración hemática de lactato sólo llega a reflejar de un modo impreciso la masa total de lactato producida, es imprescindible considerar la importancia de los volúmenes de reparto y las tasas de entrada y salida: Ambas tasas variarán según la intensidad y duración del ejercicio: a intensidades ligeras (20-30% del VO2 max), la lactatemia no aumenta en función del tiempo; a intensidades más elevadas (50%), aumenta al principio del ejercicio y luego se estabiliza. Así a intensidades entre 20 y 50% del VO2 máx. se crean estados estables de lactatemia. A partir del 50-60% del VO2 máx. en los pocos entrenados o del 70% en deportistas, la lactatemia aumenta rápidamente en los primeros minutos para luego continuar aumentando más lentamente. En esfuerzos máximos la lactatemia aumenta continuamente.

Como factor causal más invocado del aumento de la producción de lactato en ejercicio se suele mencionar el déficit de la presión de oxígeno en el tejido que hace que el ciclo de los ácidos tricarboxilicos sea insuficiente para aceptar bastante piruvato. Sin embargo, algunos investigadores como Brooks, describen que la presión parcial de oxígeno (PpO2) durante ejercicio submáximo e incluso máximo, no alcanza valores críticos para la mitocondria. Parece más probable la teoría del déficit de la concentración y/o de la actividad de las enzimas claves del ciclo de Krebs como factor causal de hiperlactatemia, este déficit haría al ciclo insuficiente para aceptar ácido pirúvico a pesar de una presión de oxígeno adecuada.

Bien amigo entrenador, promotor deportivo, profesor de la cultura física, y/o toda persona que esté a cargo de cultura física, el saber indicar cargas de actividad física, con base científicas puede prevenir lesiones, pero si dan cargas de “ocurrencias”, usted puede contribuir a lesiones por iatrogenia física, luego entonces, si lo sabe hágalo, si no pida asesoría, o simplemente no dé el servicio. Recuerde que el ejercicio debe ser para beneficio de la salud no para perjudicarla.

Bien, también desde esta columna le seguimos invitando a no bajar la guardia, cuídese, haga caso de las indicaciones del Sector Salud, la pandemia sigue, por lo tanto, es responsabilidad suya y mía el cuidarnos. TAMBIÉN LE INVITAMOS A QUE ESTE DOMINGO NO SE QUEDE EN CASA, SALGA A VOTAR, SÓLO CUÍDESE, cumpla con ese deber cívico, México lo necesita hoy y siempre.