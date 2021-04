Amigo lector de Noroeste, la adaptación de los seres vivos ha sido, es y será fundamental para la vida en la tierra, ya que de ésta depende la vitalidad, y en el caso de los humanos es importante el adaptarse al medio donde se habita, ya que de lo contrario se ve perjudicada la salud y la calidad de vida.

Ejemplos podemos dar muchos, pero en la actualidad se tiene una enfermedad de “moda”, que es la infección con “coronavirus”. Este virus sufrió cambios (mutó), pero el ser humano no se adaptó, por lo tanto al ser contagiado o infectado, su salud se está viendo amenazada no sólo con la muerte, sino también por los efectos indeseables que deja la enfermedad. Estos efectos van desde leves hasta severos, que algunos pacientes necesitan rehabilitación por largo tiempo y probablemente lo que les reste de vida, ya que hasta hoy la única experiencia es la que se está adquiriendo conforme avanza el tiempo. De que se tienen proyecciones, sí, sí se tienen, pero son sólo eso, proyecciones a futuro, y si las personas no se adaptan a esta patogenia pues seguirá con los efectos que estamos viendo.

Pero sepa usted que los seres vivos no sólo se deben de adaptar a los microorganismos causantes de enfermedades, sino también a los diferentes ambientes por donde se vive o se viaja. Cuántas veces se va de vacaciones y lo menos que tuvo fueron vacaciones, al tipo de alimentación e hidratación, a la actividad física, etcétera.

Cuando una persona se ve afectada por un accidente o una enfermedad, y éstos son superados, se tienen efectos secundarios a los mismos, que van desde leves hasta severos, y conforme el individuo se adapte a ellos su calidad de vida va a mejorar.

Es indispensable el realizar acciones para que, junto con la adaptación, también mejore lo funcional, si ésta es cerca al 100 por ciento mejor, pero si la recuperación le permite llevar una vida de calidad puede que sea suficiente. Un ejemplo común en la población mexicana es la parasitosis intestinal, el cual es un padecimiento en el que un organismo, conocido como parásito, se aloja en otro organismo, llamado huésped, para sobrevivir, alimentarse y desarrollarse, causando daños, lesiones o enfermedad, como es el caso de las parasitosis intestinales. En el caso del hombre, cuando sufre de este tipo de parasitosis puede ser que se “adapte” a ésta, pero su rendimiento baja. Esta parasitosis también pueden ser factores para otro tipo de lesiones como son las distensiones y roturas músculo tendinosas, de ahí la importancia de hacer análisis para la detección de parásitos y su rápido tratamiento.

En las enfermedades crónico degenerativas es importante la adaptación y nueva modalidad de vida, pero también seguir el tratamiento, ya que el deterioro del sistema orgánico es “normal”, pero cuando este declive, más las malas costumbres de alimentación e hidratación, falta de actividad física, hacen que tanto los padecimientos crónico degenerativos, como el daño al sistema músculo esquelético sea mayor y a más temprana edad. Luego entonces, es importante que los seres vivos sean adaptables a las diferentes condiciones a que se enfrenten, sean éstas de tipo exógena (fuera del cuerpo) o endógena (dentro del organismo), sean éstas ambientales, químicas, patológicas, etcétera, lo fundamental es que no altere de forma importante la calidad de vida.

En lesiones músculo esqueléticas, más que adaptación debe de darse su tratamiento y rehabilitación y posterior vuelta a la actividad física deportiva, y ahora sí a adaptarse a su nueva modalidad en acciones deportivas, que se haga un mejor entrenamiento y calentamiento preentrenamiento o competición.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga con las indicaciones del Sector Salud; lávese los manos seguido, use cubreboca, lentes o careta, guarde sana distancia, metro y medio o más, si tiene que salir de casa cuídese, si no tiene que salir a aglomeraciones no salga y menos si no tiene nada qué ganar, no vaya a ser que lo que gane sea un contagio, recuerde que USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta.