Agradable Día del Padre en El Cid

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana... no sin antes mencionar nuestro agradecimiento al asiduo lector Chato Silva que, desde Durango, su tierra adoptiva, nos envía dos correcciones a citas hechas en este garabatera columneja...

En primer término, se refiere a que nosotros citamos como sede del reciente abierto de Estados Unidos a Pebble Beach y tiene razón, la cita fue en el Torrey Pines de San Diego.

La otra fue que mencionamos que fue la 160 edición y en realidad fue la 121 la realizada hace par de semanas en la que también citamos como histórica la comparecencia de cuatro mexicanos en esa edición.

Ese fue un error de dedo, pero, de cualquier manera, nos deja constancia de que cuando menos tenemos a dos que tres lectores y el “fiscal de hierro” es precisamente nuestro ex condiscípulo de la Prepa Mazatlán y apasionado del golf, igual que nosotros, José Manuel Silva Sánchez.

Gracias mi buen Chato...

Por cierto, ya anunciaron la celebración de su torneo anual, aunque no hemos recibido ninguna convocatoria, para efectuarse el mes de agosto y en esta ocasión, sin que forme parte de la Feria de Durango, ya que ésta, de acuerdo con nuestros reportes, no se efectuará, pero sí el torneo anual.

Por nuestra parte, lo estamos pensando bastante, el horno no está para bollos y lo más recomendable es guardar con todo respeto, la sana distancia ante los acontecimientos que esperamos, no se recrudezca, por el contrario, reforzar las medidas sanitarias, porque los casos están a la orden del día y con un repunte que es real. NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA, pues...

EL CID PADRE. – El sábado anterior nos fuimos a El Cid en donde participamos en un torneo muy agradable en conmemoración del Día del Padre.

Si bien la afluencia de jugadores no fue la esperada, sí se tuvo el clima que se antoja, soleado, con un campo a la altura de las circunstancias y que resultó del agrado de los 40 jugadores que estuvimos presentes.

Los resultados en las categorías fueron: en la familia, los ganadores fueron Pablo Rosas e hijo que totalizaron 56 neto mientras en segundo Rodolfo Pardo en compañía de su junior se colocaron en la segunda posición al firmar tarjeta de 60.

Mientras tanto, en la categoría amigos, se llevaron el primer lugar Hiram Morales y Raúl Martínez con 54 neto en tanto que Carlos Escobar y Luis Capaceta fueron segundos con 56.

Finalmente, en los acercamientos a la bandera los ganadores fueron Rosy Basurto y Sergio Escutia.

Al final, se entregaron los premios a los ganadores en una sencilla ceremonia realizada en el área de alberca de El Cid.

Por cierto, ya anunciaron la celebración de la Copa Quirino el Nacional de Caddies 2021 que se efectuará por allá por el mes de agosto, ya bastante cercano. Se tiene proyectada la participación de más de 100 jugadores disgregados en dos categorías.

En la próxima entrega daremos a conocer las bases de la correspondiente convocatoria que es organizada por mi partner Sergio Ruiz, Adrián Salum y Tonicol López.

Pendientes pues....

ANCER EN FIRME. – Al revisar la tabla de posiciones del torneo Fedex, que lleva más billetes en su premiación a los jugadores que consiguen ubicarse entre los mejores 30, en la PGA Tour, pudimos constatar que el mexicano Abraham Ancer ascendió a la posición 16 después de que la semana anterior estaba en el 21 mientras que Carlos Ortiz apareció en el sitio 31, es decir, descendió un lugar en dicha tabla.

Como ya lo hemos dado a conocer y es del dominio público, la Copa Fedex se realiza año con año, pero con los mejores 30 en la tabla de posiciones y en el orden del 1 al 30, salen con tantos puntos a favor, es decir, el número 1 sale con mayor handicap mientras que el número 30 prácticamente al par.

Veremos cómo se comportan los mexicanos en su actuación en los siguientes eventos que podrán marcar otra situación histórica ya que se incluiría en este evento (2021) a dos mexicanos, si es que Ortiz logra ascender, lo que no dudamos...

Por otro lado, Álvaro Ortiz y Mario Carmona tendrán que seguir batallando en las filas del Korn Ferry para tratar de conseguir el tan ansiado boleto o tarjeta para estar presentes en la gira más importante del golf mundial. Su presencia se debió a que ganaron calificación en eventos afiliados al Abierto de Estados Unidos y eso, marcó un hito ya que fueron 4 los mexicanos presentes, de ellos, ninguno pudo hacer el corte...Para la próxima será...

Y hasta aquí, continuaremos D.M. con más de nuestro deporte favorito la próxima semana... Cuídese por favor, el Covid sigue presente, no hay que descuidarse porque... Saludos y hasta pronto...