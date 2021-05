FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana, con buenas noticias o como usted guste y mande tomarlo, en virtud de que los compañeros exalumnos de la Prepa Mazatlán regresaron a sus desayunos semanales con la invitación para que nos agreguemos y no lo hacemos por dos cosas: por la sana distancia porque no estamos exentos de contraer de una u otra forma el virus maldito, no necesariamente en la reunión, sino en el traslado, en contacto ocasional con otras personas, etc., no falta dónde... y por la otra porque tenemos compromiso con tres alumnos los jueves a las 7:30 horas en Marina Mazatlán. Y lo seguiremos teniendo, hasta que las fuerzas nos alcancen... Que sea para bien...

POSIBLE INVASIÓN MEXICANA EN LA FEDEX CUP. - La actuación de Abraham Ancer en el Valspar 2021, parte integral de la Gira Profesional más importante del mundo, ocasionó que el tamaulipeco se acercara cinco posiciones a la cifra mágica de los 30 que toman parte activa en la final de la FedEx Cup y que precisamente el año anterior, tuvo la presencia de Ancer.

También el tapatío Carlos Ortiz está apuntado hasta el momento, ya que está colocado en la posición 28. Ambos han tenido una magnífica actuación en lo que va del año y no sería remoto que, por primera ocasión en la historia del evento puntuable, que se tenga la presencia de dos mexicanos, Ancer y Ortiz, con lo que el golf azteca sigue sonando fuerte.

Por cierto, es justo mencionar el impulso que se le ha dado al golf mexicano en virtud de que existe motivación entre los peques porque en algunos de los eventos más importantes en nuestro suelo, han tenido la presencia de jugadores sobresalientes en el deporte. Primero fue Carlos Ortiz, que vino expresamente a poner en marcha un torneo a nivel nacional y ahora, con la celebración del Interzonas, se rinde homenaje a Lorena Ochoa, nuestra Lorena que, como ya usted bien lo sabe, fue la primera que hizo historia en el golf nacional.

Siempre es oportuno mencionar algo sobre Lorena debido al gran trabajo que tuvo como jugadora activa de la LPGA además de que se mantuvo buen rato en la cúspide del golf femenil mundial y ahora como parte integral del diseño de campos de golf.

Los patrocinios que usted ya conoce, los sigue teniendo, sólo con su presencia. Eso es importante...

EL CID. – Tal como lo hemos mencionado en nuestra anterior intervención, este sábado nos vamos a participar en un interesante evento en el que tendrán parte activa parejas integradas por socio e invitado, como una parte primordial para tratar de allegar más socios al club ubicado en el complejo de la Zona Dorada que usted seguramente conoce.

El torneo está programado a efectuarse a 27 hoyos a partir de las 12 del día en los tres campos del complejo, y en cada uno de ellos se jugará a diferentes modalidades.

En Marina el sistema será a bola baja, en El Moro a tiros alternos y en Castilla a gogó por lo que seguramente los jugadores que se registren tendrán mucha actividad y el desarrollo de algo inédito en la historia del campo de El Cid.

Y será interesante formar parte de esa historia, los interesados pueden registrarse como pareja en el pro shop, pero en caso de que no se tenga compañero “amarrado”, ahí le integrarán uno.

El caso es tomar parte de un evento por demás que interesante y a un buen costo, 1950 pesos por pareja que podrán disfrutar del evento con una ronda de práctica el viernes con juego el sábado en la disputa de interesantes premios a los ganadores, así como a los mejores acercamientos a la bandera.

Ya hay un buen número de parejas registradas, los interesados pueden acudir a cubrir el costo de su inscripción con Martha Herrera o el buen amigo Celso.

SALUDO. – Hemos recibido noticias de que el número de nuestros lectores ha ido en aumento, de tres que tenía ya son cuatro, bueno, es un número relativo desde luego, pero poco a poco hemos recibido reportes en ese sentido. Para todos los que leen nuestros garabatos vaya un especial saludo. Espero que les agraden nuestras líneas. Con respeto...

Y hasta aquí, continuaremos la semana próxima D.M. con más de nuestro deporte favorito... Cuídese que nada le cuesta, no hay que bajar la guardia, hay que ver el ejemplo de otros países como la India, que incluso forma parte de la producción de vacunas que envían a otros países pero ahora salen con que no tienen las suficientes para uso doméstico, Hágame el “refabrón cavor”... los resultados hablan...y luego dicen que eso sucede sólo en México...habladores que son...Saludos y hasta pronto...