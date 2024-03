FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno... para iniciar vayan nuestras condolencias a la familia de los señores Paty, Manuel y Héctor Balderas por el sensible deceso de su señor padre, los tres forman parte del equipo operativo del Club Campestre de Mazatlán, por lo que su pérdida es lamentable.

Pero son situaciones que el Sumo Hacedor nos tiene proyectadas para cada uno de los mortales, el viaje sin retorno es algo del que no pagamos boleto y tarde o temprano tendremos que aceptarlo, o no... depende del punto de vista... ¿que no?

Por lo pronto, nuestro abrazo solidario para los estimados compañeros.

SEMANA SANTA. – Este viernes arrancan las acciones del Torneo de Semana Santa que se efectuaría en el Club Campestre de Mazatlán ante la presencia de más de 80 jugadores disgregados en dos categorías y por duplas.

De acuerdo con las noticias que han mantenido la información de cuántos se han registrado, el cierre de registros será este jueves por la tarde, para iniciar en dos turnos el viernes, a las 7 de la mañana y 12 del día.

El recorrido de los primeros 18 hoyos se dará por escopetazo en ambos turnos y la elección de en cual jugará será de cada uno de los integrantes de los binomios que se disputarán 80 mil pesos para los tres primeros puestos en cada categoría, así como las infaltables aproximaciones al hoyo, mismas que tendrán igualmente, premiación en efectivo.

Y el cierre del torneo será el sábado desde las 11 de la mañana en que todo mundo saldrá a jugar previo escopetazo, y la clausura y premiación esa misma tarde, al concluir el recorrido de los 18 últimos hoyos.

Hasta el momento, sólo restan unos cuantos lugares para parejas, pero hay por ahí algunos jugadores que están registrados solos, por lo que, si alguien no tiene pareja y está interesado en participar, aún pueden encontrar un lugar.

Sólo hay que comunicarse con Paty o Agustín al Campestre y decidir su participación.

Aún hay cupo...

NACIONAL DE CADDIES. – Mi partner Sergio Ruiz nos hizo llegar la convocatoria para la realización del 37 Torneo Nacional de Caddies que se efectuará como siempre en las instalaciones de El Cid Resorts y la fecha el 20, 21 y 22 de agosto.

La bolsa a repartir en esta ocasión es de 140 mil pesos en efectivo entre los masters y entre los seniors dependerá de la afluencia de jugadores con más de 55 años de edad.

El costo de inscripción es de 2,100 pesos y desde este momento les predecimos que como siempre, será una asistencia muy fuerte en virtud de que es uno de los eventos más prestigiosos en la República, en lo que a caddies corresponde.

Y en la misma convocatoria se establece que de ninguna manera se permitirá, como el año anterior se hizo, la asistencia de jugadores que de una u otra forma actúan como profesionales. Esa decisión no demerita de ninguna manera la calidad que se presenta en cada torneo, y se puede apreciar una fuerte disputa de los primeros lugares, con calidad indiscutible.

Ya daremos más detalles, por lo pronto, ahí está el llamado para que los jugadores locales arrecien su entrenamiento.

Y a propósito de caddies, este lunes 1 de abril se efectuará el convivio organizado por mi partner Ernesto Cosío, entre extranjeros y uno que otro local contra los caddies que cotidianamente les ayudan.

Será una confrontación cordial, se medirán fuerzas con sus asesores y que terminará en un convivio muy interesante. Por ahí andaremos, pero deshojamos la margarita si nos enfrentamos con el Gato o nada más vemos los toros desde la barrera.

La sede: el campo de golf de El Cid Resorts.

Por allá nos vemos....

CAMPAMENTO. – Estrella del Mar organiza paras las vacaciones largas, dos semanas de campamento muy interesantes en las cuales se pondrán a prueba las habilidades de los jugadores y desde luego, se incrementará el nivel de juego de los peques.

Más detalles en nuestra próxima entrega... por lo pronto, ahí está el llamado a los golfistas en ciernes, a incrementar su nivel de juego con los pros Santiago Quirarte y Juan Carlos Moreno...

Hasta aquí, nos vamos... pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito... Pásela bien en esta semana Santa y cuídese atendiendo las medidas de seguridad, que nada le cuesta. Saludos...