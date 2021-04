Atractivo Par 3 el 17 en El Cid

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana, no sin antes enviar un saludo a nuestros visitantes... y a la par nuestro señalamiento por la falta de respeto que se tuvo en los diferentes lugares, no guardar la sana distancia, importamadrismo, etc... que se pudo apreciar en los diferentes sitios turísticos, lo que nos hace predecir una posible oleada de contagios Covid-19, de nueva cuenta... Ojalá y nos equivoquemos y seamos aves de mal agüero... por lo demás, qué bueno que llegó dinerito a las arcas mazatlecas a través de los visitantes... pero...

SEMANA SANTA CAMPESTRERA.– Uno de los torneos que se han convertido en una tradición y que en algún momento fue el máximo en la zona noroeste, es el que realiza el Club Campestre de Mazatlán que en esta ocasión tuvo la visita de 84 jugadores que disfrutaron un excelente campo y pasaron un buen fin de Semana Santa.

Los ganadores en las dos categorías que se adoptaron fueron: los Lalos Barba se llevaron el primer puesto en la A, con score de 127, no muy lejos de ellos, Ryan Wecker y Temo Rodríguez fueron segundo con 129, con la misma cantidad y desempate, Chris Boccard y Berna Lizárraga y en la cuarta posición, Agustín López-Jorge Castro.

En la B una vez más, (hasta cuándo), Roberto Vázquez y Daniel Ríos reclamaron el primer lugar que se llevan en varias ocasiones, con 130, con 131 los compadres Omar Raygoza-Chava Díaz de Sandi, en tercero Herón Lira-Roberto Beltrán con 132 y con 135 John Guinnot-Michael Mchole.

Por lo que respecta a los O’Yes los máximos ganadores fueron Leonel Gómez Llanos, Jorge Castro, Ryan Wecker y Gerardo castro.

Felicidades a los ganadores...

PAR TRES EN EL CID.– Un evento nuevo, con una premiación interesante es la que se anuncia para efectuarse el próximo sábado 17 de este mismo mes, en las instalaciones del complejo de la Zona Dorada, El Cid, Golf & Country Club.

Se trata de un torneo que contempla la premiación de 180 mil pesos repartidos en 10 mil en cada uno de los 18 hoyos que se instalarán, todos ellos par 3.

Será la primera ocasión que se efectúe un torneo de este tipo, para ello, ya se hizo pública la correspondiente convocatoria y se hace de una manera abierta.

En cada uno de los hoyos par 3, se darán dos oportunidades a cada jugador para que realicen sendos disparos rumbo a la bandera, los tres mejores al final de cuentas y cuando ya todos hayan terminado, se determinarán los tres mejores acercamientos que tendrán premios de 5, 4 y 3 mil pesos, en ese orden.

Se establece en la convocatoria que habrá tres categorías, las damas con distancias de 50 a 90 yardas, seniors de 65 y más con distancias de 50 a 120 yardas y caballeros de 90 a 150 yardas.

Pero antes, se dará oportunidad a una ronda de práctica.

Los registros ya se encuentran abiertos en las oficinas del pro shop a un costo de 2500 pesos por jugador.

Oportunamente se darán a conocer los horarios...

Bueno, como quien dice, habrá oportunidad de aliviar un tanto cuanto los gastos de las vacaciones que nos echamos en la pasada Semana Santa, aunque fuera en casita... nosotros sí guardamos la sana distancia... tanta, que nos quedamos encerraditos y bien cuidados... cada quien...

RAFITA. – Nos dio mucho gusto constatar la noticia que ya nos habían dado a conocer de la inclusión de mi partner Rafita Lizárraga como nuevo titular de la administración del campo de golf Marina Mazatlán.

Conocemos a Rafita y estamos seguros de que hará un buen trabajo, cuando menos de mayor comunicación que el anterior, que se fue sin pena ni gloria.

Bueno, platicamos con Rafita y nos manifestó que por el momento está en plena organización administrativa, de conocer el equipo y determinar las zonas de responsabilidad.

Por nuestra parte, le deseamos el mejor de los éxitos y que finalmente alguien se asiente en ese puesto para beneficio de los golfistas.

Por lo pronto, están en plena remodelación de los hoyos 17 y 18 por lo que en estos momentos hay disponibilidad sólo de 16 hoyos...

Suerte, partner!!!!

Y hasta aquí, continuaremos la semana próxima D.M. con más de nuestro deporte favorito... Saludos y hasta pronto...