FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos espacios con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, así como de otros sitios cercanos a Mazatlán y a donde confluye buena cantidad de jugadores porteños, como el caso del pasado fin de semana con la asistencia de jugadores porteños a Tepic, seguramente al torneo anual en honor a nuestro recordado Polo Martínez y otro más del que no sabemos nada, pese a que tenemos un buen contacto en Durango, a quien mandamos un cordial saludo, con información del tradicional anual del Campestre de Durango, punto especial de la Feria Nacional de Durango. Hola Chato...

Cabe destacar que la coordinadora o directora de Turismo de la entidad duranguense, en una entrevista especial, ni siquiera tomó en cuenta la mención al torneo de golf parte esencial de la Feria, ya que lo patrocina o patrocinaba el gobierno de Durango.

Bueno, como que la difusión a loa eventos ya es cosa del pasado, cuando menos en los órganos de difusión tradicionales y todo se va a las redes sociales, nada que reclamar, al contrario, qué bueno que lo hagan y que mantengan contacto con las personas.

Por nuestra parte, bienvenido aquel que desee que lo mencionemos en esta garabatera columna, que está precisamente al servicio de los golfistas y principalmente de los organizadores de eventos, conocido es que se trabaja y mucho para la realización de torneos ante la falta de patrocinadores que le entren al toro.

Bueno pues, por nuestra parte, refrendamos nuestro compromiso de estar presentes antes, durante y después de los eventos sin costo alguno, sólo por el afán de mantener la línea informativa que interesa a nuestros ocho lectores... ya creció, puesto que se reportó Rafita... partner de golf del grupo de los jovenazos de la tercera... bien pues...

CAMPAMENTO.- En nuestra anterior entrega omitimos la mención al encabezado que colocamos como parte de nuestro material, y es que nos imbuimos en menciones que resultaron de interés propio y de nuestros lectores.

Ello es que esta semana concluyen los campamentos que fueron organizados en El Cid y Estrella del Mar, con cinco y dos semanas de duración, respectivamente.

Por partes, en El Cid, la afluencia durante las cinco semanas fue altamente satisfactoria, los cinco periodos que se programaron tuvieron buena asistencia de niños y jóvenes que disfrutaron los deportes y entretenimientos que programa la dirección del ya tradicional campamento.

Los chamacos que acudieron se han sentido como en su casa ante el trato que ya es una práctica habilitada en ese centro y que ha hecho que se tengan espacios muy ad hoc para que se disfrute del mismo.

Por lo que corresponde a Estrella del Mar, se nos indicó que la afluencia a las dos semanas de campamento fue aceptable, los jóvenes y niños que acudieron pudieron constatar que con los consejos de Santiago Quirarte y Juan Carlos Moreno, se pueden afinar las herramientas y elevar el grado de rendimiento en la práctica del golf, en grado de alto rendimiento.

Eso es algo que hace falta en Mazatlán y nuestro señalamiento es que no sólo se haga en cursos de verano, sino que se establezcan periódicamente para que crezca el golf a niveles infantiles y juveniles, muy necesario para aquellos que desean sobresalir en el golf y en un futuro no muy lejano tengan la posibilidad de acceder a becas en instituciones de Estados Unidos. Es un deseo de no pocos padres de familia, indudablemente...

Y es algo que en realidad queremos los que amamos el golf.

La experiencia en los eventos que se han organizado a niveles infantiles y juveniles como la Gira Sinaloa, lo mencionan, y por nuestra voz, en realidad es urgente...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN.– Al final de cuentas será una lujosa camioneta Volvo la que se ponga e juego como premios al hacedor de hole in one en el desarrollo del octavo Torneo de Golf del Hospital Marina Mazatlán programado para realizarse los días 11 y 12 del mes de octubre, que cada día crece en expectativas.

Hasta estos momentos, se tiene la seguridad de más de 60 jugadores que se han registrado y pagado, por lo que esperamos que, en breve, se llegue al espacio considerado de 138 jugadores como máximo que tendrán su sitio como máximo.

Así lo consideran los integrantes del comité organizador que diario tienen noticias al respecto y que los interesados pueden solicitar más información al respecto con este servidor o directamente al Hospital Marina Mazatlán.

Hay que apurarse porque, la situación está un tanto cuanto exigente...

Y Hasta aquí, continuamos con nuestra recomendación que sigue siendo el cuidarse, sobre todo por la razón de que hay presencia importante de Covid, hay que tomarlo muy en cuenta, no echar en saco roto nuestro aviso... mientras tanto, nos veremos primero Diosito la próxima semana. Hasta luego.