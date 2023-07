FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito... pero antes hacer mención a nuestra solidaridad por las familias que se quedaron afectadas por los apagones registrados el sábado anterior, con motivo de la turbonada o “torito” como le llaman los pescadores a los fuertes vientos que se dejan sentir sin que haya aviso previo de los encargados del pronóstico del tiempo. Y es que la verdad, ni a quién echarle la culpa en virtud de que el tiempo ha cambiado a nivel universal...

Mejor hablemos del cambio climático y sus afectaciones, como el caso de la famosa tormenta de arena que hace unos días azotó en Guaymas, o la granizada reportada en las colonias del este de Mazatlán, o tantas y tantas cosas, incluso con una presunta nevada o granizada en el desierto. Antes decíamos: Para Ripley y lo que nos ha dejado la experiencia, cambia incluso la expresión: Pa’su mecha!!!!!..... Ni modo, ese es el efecto de nuestras acciones, y las seguimos practicando para demérito del mismo clima y nuestra comodidad...

LOS CADDIES. – Confirmamos la información que emitimos en nuestra entrega anterior, de que en esta ocasión ya se cerró el registro de caddies que estarán presentes en el Nacional 2023 y que no hay más plazas. La cantidad que estará presente en esta edición será de 240 jugadores de los cuales, 170 serán másters y los 70 restantes, seniors.

Además, que no habrá más acaparamiento de campeonatos, con la decisión de no permitir la presencia de jugadores que no presten sus servicios como caddies, con lo que se limita a varios que incluso habían acaparado lo fuerte de la bolsa a repartir. Identificamos sin mucho esfuerzo a tres de ellos, a saber, Ricardo “Pera” Perales, Joaquín “Italiano” Medina, entre otros. Pera hace par de semanas se llevó otro título en un torneo similar por allá por el centro de la República, como observación, nada más él, lleva alrededor de 8 campeonatos en Mazatlán...

La pregunta es si la lista se extenderá con algunos que hacen presencia año con año, pero que no tienen nada que ver con la prestación de ese importante servicio, y en esos casos, hay varios, principalmente locales, ya investigaremos y comentaremos...

Por lo pronto, se nos reporta que ya están listos en los links de El Cid Resorts para recibir a los visitantes que se hacen acompañar de sus familiares o caddies, válgase la expresión, y dar paso a la celebración de este importante evento, reconocido a nivel nacional.

Adelante pues...

OTRA EN EL CAMPESTRE. – Una vez más y como ya se ha hecho una práctica, se celebra una fecha importante con la organización de un evento que tiene como base la práctica del golf. El del sábado anterior sin que se haya efectuado torneo con premios y anexos.

Se trató de una reunión de amigos para dar la despedida principalmente a Juan Emilio Cisneros que en fecha próxima emigra para continuar sus estudios a otras latitudes y país.

Juane fue objeto de una carne asada, jugada en ristre en los links del Club Campestre de Mazatlán al que nos dimos cita muchos de los amigos que conserva desde que fue presentado a los socios por su progenitor Juan Cisneros, mi siempre recordado partner.

Bien, todo en camaradería, aunque un tanto cuanto pasado por agua por la tormenta que afectó a Mazatlán, sin embargo, en nada mermó el entusiasmo ya que los jugadores alcanzaron a terminar el recorrido y al final, a degustar la carnita asada preparada por las manos expertas de Doña Paty...

Mucha suerte Juane, y ¡a darle al estudio! Y combinar con el golf también...

ESTRELLA DEL MAR. – Recibimos noticias de que durante el mes de agosto se efectuará un convivio organizado por la dirección de golf del precioso campo de Isla de La Piedra y en el que se repartirán premios muy interesantes.

De acuerdo con nuestras informaciones, se trata de un evento en el que se invitará, previo pago de 2 mil pesos a jugadores para que integren equipos de 4 jugadores que disputarán 18 hoyos con interesantes premiso a repartir.

La convocatoria nos la prometió Santiago Quirarte, titular del campo referido, en su regreso a Mazatlán, ya que, por estas fechas, disfruta de unos días alejado del calor seguramente, pero que regresa a organizar un evento en plena canícula. El motivo es que se recibirá nueva dotación de carritos para prestar el servicio en el campo.

Habrá nuevas unidades pues, en ese precioso escenario...

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...