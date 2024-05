FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno... no sin antes mencionar que se nos encendieron las alarmas en torno a los comentarios en torno a nuestro ex compañero José Ángel Maldonado de la Cruz. No pudimos concretar si esos rumores resultaron ciertos pero nuestro deseo es que el “doble de José José”, se mantenga con salud, nuestro mejor deseo es ese, pero por lo demás, son designios del Sumo Hacedor. Ojalá y sea para bien... de cualquier manera, trabajaremos en torno a la aclaración pertinente...

TORNEO ALHMA. – A poco menos de un mes que se desarrollen las acciones del tercer Torneo de Aniversario del Hospital Alhma, nos encontramos con la novedad del famosísimo “sold out”, es decir, que los 140 lugares que se habían destinado para recibir a jugadores participantes, se han ocupado.

Y no es para menos ya que los premios que en cantidad sumarán alrededor de 900 mil pesos por entregar, resultaron suficiente atractivo además del precioso escenario en que se desarrollará, nada más y nada menos que Estrella del Mar, para que los interesados se lanzaran en masa para apartar sus lugares.

A estas alturas, los jugadores interesados en participar, sólo quedarán a reserva de cancelación, es decir, en lista de espera, puesto que ya no hay, hasta estos momentos, sitio para algunos que se tardaron bastante en deshojar la margarita y decidir su participación.

Así pues, todo está listo para el desarrollo de la justa que se efectuará los días 25 y 26 de mayo... por allá nos veremos, primero Diosito...

Ya es tiempo que nos demos una vuelta y saludar a los muchos amigos que tenemos por allá además de recibir las atenciones de los responsables del complejo de Isla de La Piedra...

Saludos... ya comentaremos con el debido tiempo, los acontecimientos y sucesos...

LOS CADDIES. – Paralelo a la realización del Torneo Alhma, ya se han recibido varias solicitudes para participantes de diversos lugares de la República respecto a la asistencia de jugadores para el Nacional de Caddies que se efectuará por el mes de junio en El Cid Resorts y que se antoja similar en afluencia al del año anterior.

Ya son varios años en que los jugadores interesados de vuelcan a disfrutar no sólo de uno de los mejores eventos a nivel nacional exclusivo para participación de caddies, sino de las bondades del puerto de Mazatlán. Todo mundo quiere venir a Mazatlán, nos comenta sonriente mi partner el ex Gordo Ruiz...

Eso ya está de sobra comentarlo....

Ya dimos a conocer las bases que se asientan en la convocatoria correspondiente, por lo que es de sobra conocido el referente a las condiciones en que se efectuará la justa, ya comentaremos al respecto en la próxima entrega.

Ayer nos trasladamos a El Cid para recabar información además de otros eventos que se tienen en cartel...

La actividad no para en el feudo de Carlos Berdegué, producto de la atención que se brinda a los asistentes a los diversos eventos que ahí se organizan.

Bien por el equipo de trabajo, y los responsables de las diversas áreas...

MARINA MAZATLÁN. – Los que se no duermen en sus laureles son los organizadores del Torneo anual del Hospital Marina Mazatlán que llegará a su décimo aniversario de fundación y octavo Torneo de Golf.

Encabezados por nuestro partner el doctor Mojarro, el comité ya trabaja en la organización del octavo Torneo que tendrá como escenario el campo Marina Mazatlán por allá por el mes de octubre.

En estos momentos y producto de una reunión previa sostenida en las instalaciones del Hospital, está por definirse la fecha de celebración, ya que se tiene la atención puesta en la celebración del Torneo Venados que se organiza para esas fechas y que pretendidamente se llegará a acuerdo previo para no entorpecer la realización de dichos eventos sin menoscabo de interferencia, algo muy importante que en muchas ocasiones se deja de lado con las consecuencias de logística incluidas.

Lo que podemos adelantar es que en esta ocasión se aumentarán los premios, así como se modificarán las categorías a fin de que todo mundo tenga acceso a premiación.

Esa es una de las variantes, además de conservar el status que se logró en la anterior edición.

Van por buen camino, adelante...

Hasta aquí, nos vamos... pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito... Pásela bien que nada le cuesta y cuídese, que le sea leve en estas campañas electorales y escuche las opiniones y propuestas de los candidatos y vote por el que más le llegue y le llene el ojo. Saludos...