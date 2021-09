Circulación sanguínea y ejercicio

Amigo lector de Noroeste, el realizar ejercicio durante la vida debe ser una costumbre, y mientras se avanza en la edad (más viejos) este ejercicio o actividad física debe ser realizado con más frecuencia, cuidando su capacidad física y estado de salud. El ejercicio de tipo aérobico es el más indicado, éste, como su nombre lo indica, es en presencia de oxígeno, lo que mantiene la oxigenación en las diferentes estructuras de organismo, que al reunir las características del ejercicio aérobico que son realizarlo mínimo cuatro veces a la semana, por un tiempo de 20 a 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio, fatiga no dolor, ser del gusto de la persona, ser rítmico, se logrará tener un factor importante en la prevención de enfermedades y alteraciones en las diferentes estructuras del organismo.

Nuestro organismo para funcionar de manera fisiológica uno de los factores que contribuyen a esto es la circulación sanguínea, por esto se cuenta con una serie de mecanismos que garantizan la eficacia de la circulación de la sangre por el sistema venoso; principalmente, la compresión de los músculos de las extremidades y las válvulas venosas, de tal manera que, para asegurar una adecuada circulación venosa, hay que potenciar aquellas actividades que favorezcan estos mecanismos y evitar las que los empeoren.

En este sentido, existen algunas medidas que, incorporadas al día a día, pueden contribuir al alivio de la sintomatología de afecciones como la insuficiencia venosa crónica (varices) y, en general, mejorar la circulación venosa.

Dentro de las medidas preventivas y tendientes a mejor la circulación está: Evitar periodos largos de pie o sentado, elevación de piernas, uso de medias de compresión, dieta (tanto el sobrepeso, la obesidad y el estreñimiento pueden afectar a la circulación sanguínea), ropa y calzado cómodos, evitar el calor, cuidados de la piel y la actividad física.

De los ejercicios que activan la circulación, principalmente de los miembros inferiores es el caminar. Lo miembros inferiores se describen dos sistemas que permiten que la sangre venza la fuerza de gravedad y regrese al corazón. El primero son las válvulas que existen en las paredes de las venas, las cuales contribuyen al movimiento unidireccional ascendente de la sangre; mientras que el segundo, conocido como bomba muscular, permite que, con cada contracción muscular, se comprimen las venas y fluya de manera ascendente la sangre, lo que explica la importancia de realizar ejercicio físico. Dentro de las actividades sugeridas: caminar diariamente, nadar, ciclismo, etcétera. Estas actividades de preferencia al aire libre y manteniendo una hidratación adecuada, así como cuidar la alimentación.

Al caminar se activa lo que se conoce como la bomba muscular, esto ocurre debido a que, con cada paso, la planta de los pies se presiona contra el suelo, lo que favorece el bombeo de la sangre hacia las pantorrillas; a su vez, la contracción de los músculos en las piernas facilita el flujo de la sangre hacia el corazón. El nadar facilita también la circulación sanguínea por la gran variedad de movimientos necesarios para que ésta se lleve a cabo, otras actividades físicas y deportivas recomendadas son el trotar, correr especialmente por tierra, arena o pasto, y si se hace por terreno duro el calzado debe ser apropiado.

Existen actividades que son contraindicados como parte del manejo en problemas circulatorios como los ejercicios que requieren saltos continuos o movimientos repentinos, como jugar con raqueta, baloncesto o el voleibol. Tampoco se recomiendan los ejercicios de contacto (futbol, hockey, etc.), y deportes estáticos como la halterofilia.

