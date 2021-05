Continúa el Mundial Amateur Aras 2021

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana...no sin antes unirnos al regocijo nacional por el glamoroso triunfo de la chihuahuense Andrea Meza en el Miss Universo 2021. Andrea pasa a engrosar las filas de mexicanas con acceso a ese título universal, la primera fue Lupita Jones y luego Ximena Navarrete. Bien por Andrea...

Arroooooozzzz....

EL CID. – El Campeonato Mundial Amateur de Golf en su etapa de clasificación tocó a Mazatlán el miércoles anterior. Con el patrocinio de la Aras, se efectuó en El Cid la que fue quinta etapa clasificatoria con miras a integrar el field que tendrá presencia en La Paz el próximo 4 de septiembre.

Fueron en total cinco los jugadores que representarán a esta zona en el nacional en otras tantas categorías que se pusieron en funcionamiento. La etapa consistió en el desarrollo de 18 hoyos al final de los cuales los cerca de 90 jugadores presentaron sus tarjetas para definir a los ganadores.

En la primera categoría el ganador fue Fernando Carrillo, en la segunda Frank Webb, en la tercera Martín Narváez, en la cuarta Tránsito Santiago y en la quinta mi partner mis ter hole in one Arturo Santander.

También se jugaron O’Yes en los cuales se presentaron 12 ganadores mientras que en los hole in one en los que se pusieron en juego Motocicletas Harley Davidson y un carrito de golf, no hubo guapo que le atinara al hoyo por lo que los premios se fueron de regreso con el distribuidor.

Una vez más, no se presenta ganador en este aspecto, el hoyo en uno ha brillado por su ausencia en los diferentes eventos que se han desarrollado últimamente.

Fue un evento que contó con una buena participación y que gracias al grupo Aras, fue de manera gratuita y los ganadores de categorías tendrán derecho a participar en el nacional a efectuarse en La Paz el mes de septiembre ya referido en donde se definirá a los ganadores de cada categoría que irán a Cancún al Mundial en el que se tendrá la presencia de jugadores de diversas nacionalidades.

El boleto al nacional consiste en los gastos de estancia en el torneo con todo lo que implica, pero el traslado lo harán los ganadores por cuenta propia.

La cita es el próximo 4 de septiembre...al pendiente, mención especial a Grupo Aras porque otorga un patrocinio al evento que organiza Infogolf...

CALOR. – Bien, a estas alturas, ha disminuido, obviamente, el número de jugadores que acuden a realizar sus actividades en los campos de golf, eso se debe principalmente a que el calor ya ha hecho su aparición y las temperaturas andan por ahí de los 40 grados con sensación térmica superior.

Eso desde luego es una parte cíclica de la temporada, por ello es que incluso los torneos se programan para fecha en que el calor es menos agobiante, de ahí que se reanuden actividades a partir del mes de septiembre y de ahí, una sucesión de eventos que prácticamente se enciman.

Nuestro consejo es que los golfistas que acuden a realizar sus actividades tengan cuidado con el golpe de calor, que traten de mantenerse a la sombra, principalmente a mis partners, recuerden que para nosotros ya no hay refacciones. Saludos...

TEPIC. – Una delegación de mazatlecos acudió al Nayar Club Campestre el pasado fin de semana con la finalidad de participar en una jugada organizada con motivo del cumpleaños de nuestro amigo y paisano Rubén Gutiérrez. Por nuestra parte y fiel a las indicaciones del “alto mando”, le deseamos feliz cumpleaños desde aquí ya que la sana distancia es muy sana, en todo momento. Un abrazo Rubén...

PUTT CORTITO. – Nos comenta el doctor Figueroa Wonjoy que él es una muestra palpable de que el alumno supera al maestro. Ahora ha tomado como cliente asiduo al Barry Ruiz, quien, de una fecha para acá, no ha podido ganarle ni uno de los cotejos que cotidianamente celebran en las instalaciones del complejo de Zona Dorada. Esas son buenas observaciones del grado que ha alcanzado el doctor Wonjoy, pero...le abrimos el espacio de réplica al popular Barry...si es que desea aclararlo, que no creemos, en fin...servido doctor Figueroa Wonjoy...

Y hasta aquí, continuaremos D.M. con más de nuestro deporte favorito la próxima semana... Cuídese que nada le cuesta, no hay que bajar la guardia... Saludos y hasta pronto...