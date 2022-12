Corazón y deporte

Amigo lector de Noroeste, para usted, ¿qué importancia tiene su corazón? Sepa que este órgano junto con el sistema vascular son parte fundamental para la vida, luego entonces ¿por qué lo maltratamos tanto para que éste falle en su función fisiológica?

Una forma de cuidarlo es moverse, si lo hace y si su alimentación es de calidad y no en cantidad, su sistema músculo esquelético, cardiovascular tendrán menos factores que los lleven el día de mañana a ser insuficientes, esto a usted le beneficiará a tener mejor calidad de vida.

Las funciones en general del sistema cardiovascular son: Distribución, transporta oxigeno desde los pulmones, y nutrientes (ejemplo: glucosa) desde el sistema digestivo a las células del cuerpo. Lleva los residuos de aquéllas a puntos de eliminación del cuerpo (dióxido de carbono a los pulmones; urea a los riñones), trasporta hormonas “mensajeros químicos” desde las glándulas a los tejidos.

Protección, defiende al cuerpo de infecciones de microorganismos foráneos, como las bacterias. Impide la pérdida de sangre, formando coágulos.

Regulación, distribuye el calor para mantener 37C de temperatura corporal. Mantiene el PH normal (equilibrio de acidez y alcalinidad) de los tejidos. Regula la cantidad de fluido en el sistema circulatorio.

El humano es un ente que mediante el movimiento manifiesta vida, para que esto suceda el sistema cardiovascular tiene un papel importante ya que cada segundo del día las células del cuerpo realizan una increíble variedad de funciones; para ello, dependen de un suministro continuado de oxígeno y nutrientes y de la eliminación de desechos.

Éstos son transportados por la sangre, un tejido formado por las células suspendidas en un líquido impulsado por el sistema cardiovascular o circulatorio. El sistema cardiovascular consta de una bomba muscular (el corazón) y una intricada red de tubos denominados vasos sanguíneos; gracias a él la sangre llega a todos los puntos del cuerpo.

La cantidad de sangre que llega a cada tejido se puede ajustar, siempre que sea necesario para adecuarla a las necesidades variables del cuerpo. Además del transporte, el sistema vascular tiene un papel clave en la defensa del cuerpo frente a infecciones, gracias a los glóbulos blancos y contribuye a la estabilidad del cuerpo.

El corazón es un músculo estriado contráctil. En el pasado se le consideraba la fuente de los sentimientos amorosos y las emociones, es en realidad el motor del sistema circulatorio. Sus contracciones rítmicas empujan la sangre por los vasos sanguíneos hasta todas las partes del cuerpo, incluso las extremidades remotas, y la hacen retornar al corazón.

El latido del corazón garantiza que todas las células del cuerpo reciban un suministro continuo de nutrientes, oxígeno y otras sustancias esenciales. El corazón late o bombea en una persona en reposo 70 +/- 10 veces por minutos, cuando se realiza actividad física o deportiva el corazón aumenta su frecuencia cardiaca (latidos) de acuerdo a las necesidades de organismo, esta frecuencia cardiaca no debe pasar más del 80% de la frecuencia cardiaca máxima (220-edad) en personas sanas, y en personas sin condición física no más del 60%, en individuos con alguna patología o adultos mayores debe realizarse una valoración médica, y ver las condiciones físicas en las que se encuentre el “paciente” para realizar actividad física.

La actividad física es la mejor medicina preventiva, pero se debe respetar las condiciones del “paciente” y la respuesta cardiaca al ejercicio para dar la carga física. Nunca poner en riesgo a la persona.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, recuerde que la salud es responsabilidad de usted, siga cuidándose de las enfermedades “nuevas”, haga caso a las indicaciones del Sector Salud; use el cubrebocas (póngaselo bien), lávese las manos seguido, guarde sana distancia (dos metros o más), no se confíe, cuide a su familia, con las enfermedaes no se juega. Disfrute diciembre y sus fiestas, sin poner en riesgo su salud.