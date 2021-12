Cuidados del aparato cardiorrespiratorio

Amigo lector de Noroeste, usted se ha preguntado alguna vez cómo está compuesto el aire que respiramos, en promedio esta mezcla de gases está compuesta de nitrógeno 78%, oxígeno 21%, otros gases 1%, esto nos dice que el gas con mayor concentración es el nitrógeno, pero el oxígeno es el elemento necesario para la vida.

Si conocemos cómo está compuesto el aire, y el elemento fundamental para la vida, qué estamos haciendo para mantener en buenas condiciones nuestro planeta. Bien, si no le importa el planeta, entonces qué está haciendo por su cuerpo, porque su organismo, al igual que la tierra, está compuesto por dos terceras parte de agua, por lo tanto, a partir de hoy antes de intoxicar su cuerpo piénselo bien y si va a hacer algo que perjudique al planeta también vea que es más bueno lo que va hacer o evitar la intoxicación del planeta. No destruya su cuerpo. No destruya el planeta.

Presión atmosférica. El aire, como toda la materia, tiene peso y el peso de las capas del aire origina la presión atmosférica. De esta manera a nivel del mar, donde existen más capas de aire, se tiene una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio (mm/Hg9, o torr) y a nivel de la Ciudad de México (2300 mts. sobre el nivel del mar) donde las capas de aire son menos, se tiene una presión atmosférica es tan sólo 580 Torr.

La presión atmosférica juega un papel importante en la realización del intercambio de gases a nivel pulmonar. A menor presión atmosférica, mayor dificultad para intercambiar gases. Es por ello que, en las grandes alturas como el Everest, no obstante, de existir una concentración de oxígeno del 21%, la presión atmosférica está disminuida y los gases ocupan mayor espacio, con lo que encontramos un aire enrarecido donde se dificulta la respiración.

Por el contrario, en inmersiones en el agua por cada 10 metros es igual a una atmósfera. A más inmersión, mayor presión atmosférica, por esto los cuidados que se deben tener al ascender, debido a que hay mayor presión atmosférica, pero menor el volumen que ocupa el aire (Ley de Boyle M.).

Funciones del aparato respiratorio. La función primordial es de intercambiar gases: oxígeno, y bióxido de carbono. Aunque las vías respiratorias también tienen como función humedecer y calentar el aire respirado, así como proteger de la entrada de agentes extraños (polvo, microrganismos, etcétera), mediante los pelillos y el moco. La respiración entendida como el intercambio de gases, para llevarse a cabo, consta de tres fases: ventilación, difusión y perfusión. Ventilación, es la entrada y salida de los gases, desde el exterior a los alvéolos y de éstos al exterior. Difusión, es el intercambio de gases que se lleva a cabo a nivel alveolar, este intercambio se lleva a cabo por un gradiente de concentración, pasando los elementos de un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración. Perfusión, es el intercambio de gases que se lleva a cabo en los tejidos.

El evento mecánico de la respiración se divide en: Inspiración, que es la entrada del aire. Expiración, es la salida de los gases del aparato respiratorio. El principal músculo responsable de la respiración es el diafragma (separa al tórax del abdomen). Desciende en inspiración y se eleva en la espiración.

Bien amigo lector de esta columna, por su bien siga las instrucciones del Sector Salud, guarde sana distancia de dos metros o más, use careta y cubreboca, lávese las manos seguido, usted vale mucho. Si va a festejar las fiestas de diciembre hágalo, pero evite aglomeraciones, el responsable de su salud es usted mismo, que su Felicidad sea en vida. Pase Feliz Navidad, sea responsable usted y su familia. La mercadotecnia puede esperar. Haga caso, qué le cuesta.