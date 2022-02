Daño a tejido óseo

Amigo lector de Noroeste, el hueso tiene como finalidad el dar soporte, protección a nuestro organismo, también contribuye, por medio de su médula a la producción de sangre, esta estructura (hueso) está compuesta principalmente por calcio, fósforo y otros minerales, alrededor del mismo está el periostio, este tejido cuando no se administra la actividad éste se inflama lo que produce la periostitis, lesión que es muy frecuente en los deportistas amateur (atletismo, futbol, etcétera), en tibia tomando el nombre de periostitis tibial, que de no tratarse se hace crónica afectando la deambulación y con esto la calidad de vida.

El hueso es una estructura que desde las primeras semanas de gestación empieza a desarrollarse, éste crece por medio del cartílago de crecimiento, y los minerales que la conforman, una de las lesiones de hueso son las fracturas, entiéndase por fractura cualquier solución de continuidad en la cortical de un hueso. Según el trazo de fractura, éstas pueden ser transversas, oblicuas, espiroideas y con minuta. A veces los extremos óseos rompen los tejidos subcutáneos y la piel, exponiéndose el foco de la factura al exterior. A esto le llamamos una fractura abierta. En los niños, dado que la dureza de sus huesos es menor que en los adultos, se observa con gran frecuencia lo que se le llama fractura “en tallo verde”.

Una fractura puede producirse por impacto directo sobre el hueso o de forma indirecta alterando el balance normal de fuerzas, como ocurre en el caso de la fractura de clavícula al caer sobre la mano con el brazo en extensión. En esta misma caída también puede ocurrir que se fracture el escafoides al ser literalmente por la cabeza del radio. Sería una fractura por cizallamiento. Ante la sospecha de una fractura (dolor, impotencia funcional y equimosis) debe procederse a su inmovilización y acudir inmediatamente al médico absteniéndose de realizar cualquier movimiento o maniobra intempestiva que pueda agravar la lesión. El tratamiento, el pronóstico y la posterior recuperación de una fractura dependerá de muchos factores entre los que debemos destacar la existencia o no de desplazamiento de los fragmentos, la localización de la lesión, que el foco de fractura quede expuesto al exterior (fractura abierta) o la presencia de complicaciones, especialmente infecciones.

El manejo de una fractura, sea cual sea la técnica empleada, requerirá un periodo de inactividad más o menos largo, por lo que será muy importante cuidar el estado general de forma mediante ejercicios musculares activos de todos los segmentos corporales no involucrados en la lesión y evitar en lo posible la atrofia muscular del segmento afectado mediante la realización de ejercicios isométricos.

Otra lesión es la periostitis, aunque no es parte del hueso, pero sí constituye una “envoltura” y a la inflamación de éste se le conoce como periostitis. Se produce en la zona de inserción del tendón en el hueso y se debe a una tensión muscular desfavorable provocada generalmente por el uso de un calzado inadecuado, mala técnica de carrera o abuso del entrenamiento en superficies duras, esto es para la periostitis tibial que es la más frecuente, hay otros daños a hueso, o dañar al mismo en forma secundaria, pero sea cual sea el daño o grado de maduración del hueso, el encargado de la cultura física debe conocer sobre fisioanatomía y de esta manera evitar un daño a esta estructura secundaria a la carga física.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, cuídese de esta pandemia, pero cuídese más de las personas que se exponen sin necesidad a contagiarse, use el cubreboca, guarde sana distancia, dos metros o más, lávese las manos seguido. Que van a hacer fiesta, que las hagan, usted es responsable de su salud, sólo no vaya y asunto arreglado. SÓLO RECUERDE QUE USTED PUEDE LLEVAR LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta.