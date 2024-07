Amigo lector de esta columna, usted qué piensa del desarrollo en las diferentes aéreas en el mundo, y si este desarrollo lo aplicamos a su persona qué piensa. En el tema de hoy se hablará de deporte y la probable calidad de vida secundaria a este factor, porque vemos que los diferentes deportistas tanto amateurs como de elite, siempre se están quejando, es cierto que el individuo común también se queja, pero “se supone que el deporte es salud”, es por esto que se piensa que el deportista será una persona saludable.

Luego entonces, se debe realizar deporte sí o no, mi respuesta siempre será sí, siempre y cuando se respeten las condiciones de salud, física, reglas y normas de la disciplina, alimentación e hidratación, aclimatación y sobre todo tener un gran dominio de la emociones, así como el juego limpio.

Qué entendemos por deporte, actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. Este, a diferencia con la actividad física, este es todo trabajo muscular con gasto de energía, lo que nos lleva a precisar que el deporte es actividad física más los reglamentos. Luego entonces, si queremos calidad de vida en el deporte se deben de respetar los reglamentos, lo que hace que el deporte es inocuo.

En los deportes donde las categorías son por peso, se debe contar con la disciplina y cultura de la alimentación e hidratación, recordemos que nuestro cuerpo es como la tierra, dos terceras partes es agua, por lo tanto tenemos que tomar agua (mínimo tres y mas litros de agua diario), en este rubro se tiene que tener en cuenta la edad, maduración ósea, condiciones climáticas, carga de trabajo, etcétera. Recuerde que a menos edad mayor contenido de agua, por lo tanto, en las categorías de peso, si no se está en peso para esa categoría, mejor que no compita, porque el bajarlo de peso (en el caso de que el peso sea mayor a la categoría), lo que está haciendo es deshidratarlo, para esto tenemos que conocer a los tendones y ligamentos, los cuales fisiológicamente están compuestos por 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elástica, lo que hace que a menor agua tendrán menos elasticidad y más “duros” por el “aumento de colágeno”. No es que aumente el colágeno, sino que la falta de agua hace que se “concentre” y sea menos flexible y elástico.

A mayor edad y más después de la tercera década, se tiene que tomar más en serio la hidratación y el tiempo de calentamiento, entrenamiento y enfriamiento, ya que en esta “etapa no da sed”, por lo tanto, tenga o no tenga sed “tome agua” y muévase, si se encuentra en clima cálido y húmedo la ingesta de agua debe aumentarse, si se está realizando actividad deportiva un protocolo para conocer la deshidratación es pesar al “atleta” con la menor ropa posible al inicio de la actividad y al finalizar, esto le dará “una idea del agua perdida”, y lo que haya perdido en peso (ejemplo, si perdió un kilo se tomará un litro de agua al finalizar la actividad) será la hidratación, esta hidratación debe ser en las primeras dos horas, ya que la pérdida de peso será por deshidratación, y cuando se pierde entre un 2% al 4%, se estará condicionando a otras complicaciones secundarias a esta pérdida de peso.

El deporte, luego entonces será benéfico para la persona siempre y cuando se auto respete y no dé entrada al “ego”, recordemos que no hay superhombres ni supermujeres. Usted, sí haga ejercicio, pero “escuche a su cuerpo”, esto contribuirá a que se logre una mejor calidad de vida, todo deporte que se realice nunca lo haga sin un calentamiento y entrenamiento previo, una vez realizada la competencia o el entrenamiento dese tiempo, mínimo 10 a 30 minutos para llevar el enfriamiento.