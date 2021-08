Amigo lector de Noroeste, el ser humano en tiempos recientes es blanco de múltiples agresiones, éstas se ven más a nivel de piel, es cierto que existen múltiples componentes químicos para su protección, pero a pasar de esto el daño a piel se ha incrementado. Estas lesiones pueden ir desde leves hasta severas, entre estas últimas se encuentra el cáncer de piel, que es uno de los más inofensivos y a mayor edad su agresividad es menos, pero no deja de ser cáncer. Esta alteración en la piel se define como una inflamación de la piel, se puede dividir en varios tipos de dermatitis según la causa.

Pero usted qué está haciendo para contrarrestar esta alteración o enfermedad de la piel, porque uno de los principales factores es la exposición sin protección a los rayos de sol, y si se vive en la zona del trópico, esto nos habla de que se vive en una zona tropical, pero si se agrega la humedad y falta de prevención, estos factores estarán condicionando que las patologías de piel se estén incrementando desde temprana edad.

En el individuo que practica cualquier actividad física sea ésta deportiva o no, y se expone a los rayos solares (entre las once de la mañana y quince horas) por un tiempo de más de 20 minutos, estará condicionando a la aparición de alteraciones de la piel, y si esto continúa por algún tiempo es posible que inicie con un proceso de alteraciones de las capas de la piel, y si la persona es caucásica (blanca) las alteraciones serán más graves.

Entre los tipos de dermatitis, se tienen: dermatitis actínica, producida por rayos actínicos. Dermatitis ampollar, la que tiene vejigas o ampollas. Dermatitis artefacta, la que está producida por el propio paciente. Dermatitis atópica, la que es constitucional de tipo alérgico. Dermatitis de contacto, reacción inflamatoria cutánea debida a la acción de alérgeno contactante. Dermatitis por estasis, proceso inflamatorio de las piernas, debido generalmente a insuficiencia venosa. Dermatitis profesional u ocupacional, es la producida por materias empleadas en la ocupación del paciente. Dermatitis seborreica, es una erupción máculo-escamosa de la piel de la cara, del cuero cabelludo y de las áreas interescapular, púbica y perianal, caracterizada por la formación de costras oleosas adherentes, es un proceso eccematoso causado por un factor infeccioso sobre piel seborreico. Dermatitis pustulosa, cursa con lesiones pustulosas como el acné pustuloso, etcétera.

En los deportistas se presentan diferentes tipos de dermatitis, pero una de las más frecuentes es por irritación, por ejemplo en el maratonista, al ir braceado el roce de brazo con axilas, al igual el roce de la camiseta con el pezón mamario causa irritación de la piel (dermatitis), en el resto de disciplinas también se dan irritaciones de piel de acuerdo al área de fricción, y si a esto se agrega la humedad la reacción de la piel es mayor.

En el manejo de las dermatitis, es necesario siempre buscar la causa, en caso de los deportistas usar crema para la fricción, los rayos de sol usar bloqueadores, etcétera, para el manejo una de las indicaciones es la dieta, en general se recomienda una alimentación rica en vitamina A, E y C, así como ácidos grasos esenciales de la serie omega (aceite de borraja “borago officinalise”, o de onagra “oenothera biennis”), consumo de frutas frescas y de aceites vegetales vírgenes de presión en frío, evitar alimentos que puedan producir alergias (mariscos, embutidos, chocolates, fresa, etc.).

El manejo de la dermatitis, el profesional indicados es el dermatólogo, aunque el médico general también esta capacitado para el inicio del tratamiento.

Bien, también desde esta columna le invitamos a que no se confíe, no baje la guardia, siga cuidándose, siga las indicaciones del Sector Salud, use cubreboca, lávese las manos seguido, mantenga sana distancia (dos metros o más). Vacúnese, no haga caso de las múltiples opiniones sin sustento científico. Haga caso, qué le cuesta.