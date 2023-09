Amigo lector de Noroeste, las alteraciones de escápula (omóplato, paleta), le llame usted como le llame, es una alteración que en el humano hoy en día se presenta con mayor frecuencia, donde una de las posibles causas puede ser la exageración en ciertas actividades “deportivas” que ejercen trabajo no adecuando para la escápula, desencadenando pérdida de la fuerza y resistencia fisiológica de los diferentes tejidos blandos que mantienen la escápula en su lugar, que al ejercer fuerza o movimientos exagerados sobre la misma hace que ésta se luxe y cause deformación de la misma.

La disquinesia o disquinesis de la escápula, más que una lesión en sí o una enfermedad como tal se debe a una disfunción o mal funcionamiento del complejo escapular. Esta alteración se puede definir como una alteración estática de la posición de la escápula. La disquinesis puede pasar asintomática, aunque se puede apreciar una “deformación”, lo que llama la atención del individuo, pudiéndose evaluar mediante análisis postural de manera estática, o viendo el juego de la escápula a la par que solicitamos movimiento al hombro de manera dinámica.

Epidemiología. Esta se presenta en relación 4 a 1, entre el hombre y la mujer, aunque en el presente la mujer ha ido aumentando la actividad física (gimnasio) lo que puede disminuir la relación hombre mujer a la epidemiología de la disquinesia escapular. Existen estudios donde la mujer ha igualado al hombre en la presentación de una alteración anatómica de escápula.

Etiología. La causa es multifactorial, entre estas están las siguientes: Musculares, es secundario a la debilidad principalmente de los músculos serrato anterior y músculos rotadores externos. La fatiga excesiva de ciertos músculos periarticulares también esto puede desencadenar una disquinesia escapular.

Articulares, otra de las causas son los problemas de movilidad de las articulaciones glenohumeral, esternoclavicular, acromioclavicular y escapulotorácica. El exagerar el movimiento de estas articulaciones o darle demasiado peso o levantamiento del mismo puede ser una causa de alteraciones fisiológicas de estas. Otra de las causas son las alteraciones posturales, hipercifosis torácica o hiperlordosis cervical pueden provocar una protracción escapular excesiva y esto generar alteración de la posición acromial, lo cual incrementa la posibilidad de que la escápula parezca que está luxada lo que provoca la “deformación” de la zona escapular. Existen otras causas como los traumatismos en la zona escapular lo que puede provocar alteración de tejido blando y articulaciones de la zona y esto dar lugar a disquinesia escapular.

Diagnóstico. Este se hace por la clínica y los antecedentes del paciente, cuando se recurre a estudios de gabinete (radiografías y ultrasonido) es para evaluar diferentes complicaciones que se pueden presentar secundarias a esta alteración.

Tratamiento. Este es conservador y va enfocado a reforzar las estructuras musculares débiles habiendo solucionado previamente cualquier bloqueo o problema de movilidad articular. También es necesario el análisis y la corrección de la postura en el caso que estuviera alterada. Es raro el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ya que en la mayoría de los casos o es una debilidad muscular o una mala postura (en la actualidad el abuso de la tecnología como la computadora, el celular, etcétera). Por ende, si se mejora la debilidad y se corrige la postura se estará haciendo lo necesario para una prevención de esta anomalía.

Prevención. En la actualidad, con el aumento del sedentarismo y el abuso de la tecnología, se han incrementado las lesiones del sistema músculo esquelético, y esta anomalía no escapa a este factor tan “de moda” en la actualidad. Lo que hace necesario que las nuevas generaciones y las ya existentes inicien con una cultura de actividad física (no deportiva, aunque si se respeta el deporte va a ser bueno), y esta sea de forma lúdica (que le guste) se estará haciendo medicina preventiva no solo para la disquinesia, sino para todo nuestro sistema músculo esquelético, lo que mejorará la calidad de vida en las etapas finales del ser humano.