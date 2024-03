Amigo lector de Noroeste, cuándo usted se decide a realizar ejercicio. Cuál es su meta, cuántos años tiene, por qué lo hace. Sea cual sea su causa de realizar ejercicio, “felicidades”, ya que el tomar agua y moverse debe ser la prioridad del humano, y esta indicación se debe realizar más después de la tercera década de la vida, porque según los investigadores a esta edad el desarrollo y crecimiento (maduración), ya es cosa del pasado.

Esto nos obliga a mantener en buen funcionamiento nuestro organismo, y si sabemos que nuestro cuerpo tiene dos terceras partes de agua, entonces tomemos agua, que nuestros tejidos empiezan a “endurarse”, entonces a moverse, pero estas dos acciones son responsabilidad de usted. Solo recuerde que el humano siempre ha buscado la eterna juventud (eso es imposible, los años no perdonan), y la salud, esta última puede verse alterada por la degeneración fisiológica, pero con una alimentación de calidad, actividad física acorde al estado físico y otros cuidados a la salud, se puede tener calidad de vida, y con esto llegar vivos a la muerte y no muertos en vida.

Es propio de los humanos el moverse, pero si se acompaña de ejercicio y este sea terapéutico es mejor, así que el estiramiento es una buena forma de calentamiento para los ejercicios de fortalecimiento y acondicionamiento.

Si desde que el niño ingresa a la vida extrauterina se le deja que realice movimiento (se mueva, llore, gatee, se pare “pininos”, se caiga y se vuelva a levantar, camine, trote, corra, trepe, etcétera), estaremos contribuyendo a tener individuos mejor adaptados al medio (recordemos la ley de los seres vivos; toda estructura es trabeculada de acuerdo al esfuerzo que es sometida).

En el humano que se encuentra en desarrollo y crecimiento toda actividad debe ser lúdica para que no cause daño, esto nos obliga a ser cuidadosos al indicar una carga física (ejercicio) al entrenado, esto aplica con mayor rigor en los extremos de la vida, solo recuerde que no hay supermujeres ni superhombres.

Los ejercicios de estiramiento pueden practicarse pasivamente (si el entrenado necesita apoyo de un terapeuta), pero en forma activa cuando son realizados por el entrenado, trabajando en orden los grupos musculares siempre buscando el buen funcionamiento de los mismos, así como aumentar el rango de movimiento.

Los ejercicios de fortalecimiento pueden ser isométricos (contracción muscular sin movimiento articular), isotónicos (contracción muscular y movimiento articular), o isocinéticos (contracción muscular con movimiento articular contra resistencia en movimiento). El efecto de este tipo de ejercicio (fortalecimiento) va a actuar sobre las fibras musculares donde al aumentar la fuerza también aumenta el movimiento del músculo.

Este tipo de ejercicio debe de combinarse con el ejercicio aeróbico, y más en entrenados donde haya complicaciones (músculo esqueléticas y cardiorespiratoras). En el ejercicio aeróbico lo primordial es mejorar a nivel distal, corazón izquierdo y mantenimiento, al lograrse esto va a existir una mejor movilidad, oxigenación, lo que con una alimentación e hidratación de calidad se tendrá una mejor calidad de vida.

Para el ser humano, conforme pasan los años se vuelve más sedentario (que por las ocupaciones, que le falta el tiempo), y esto no debe ser así, el movimiento debe ser siempre, a lo que le debe de bajar es a la alimentación después de la tercera década, esto por qué, porque usted ya terminó su desarrollo, ya no va a gastar energía en este proceso fisiológico, es por esto que los profesionales de la medicina indican “ponte a dieta y haz ejercicio”, pero no bajan de peso, esto se debe que la alimentación hipercalórica ya no aplica a este grupo de edad (después de los 30 años), se debe de tener una dieta de calidad no de cantidad.

Todo ejercicio terapéutico se debe realizar entre 20 y 90 minutos diarios, pero lo importante es no llegar al cansancio, fatiga o dolor. Evitar en lo posible terrenos duros y escaleras, solo recuerde la salud es su responsabilidad, cuídese.