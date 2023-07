FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito... no sin antes mencionar y recomendar el ejercicio medido en estos tiempos en que la canícula nos azota y desde luego, tienen que incidir temperaturas elevadas y por ende, peligro de golpe de calor o en otra instancia, deshidratación. Ejercicio en horas adecuadas y mantenerse hidratados, hip... no de esa hidratación no, bueno, no mucho... y ahora: A los caballos...

NACIONAL DE CADDIES. – Poco menos de 250 jugadores se encuentran listos para intervenir en el Torneo Nacional de Caddies que del 7 al 10 de agosto se efectuará en los links de El Cid Resorts, con una salvedad, varias modificaciones.

Tal como se los prometimos, nos dimos a la tarea de investigar los pormenores del torneo de caddies que se ha convertido en toda una tradición y genera la presencia de turismo de todos los rincones de la República.

De acuerdo con informaciones de los organizadores, ya están listos para iniciar las actividades el 7 de agosto, 170 jugadores en la categoría másters y 70 en la categoría seniors con lo que se ha decretado el cierre de registros.

Se ha limitado la cantidad de jugadores a registrar porque queremos brindarles la mejor de las atenciones y llevar a puerto seguro la organización, con comodidad a todos los que nos visiten, nos comentó Joel López, el bien conocido como Tonicol, parte importante de la organización del evento que tiene más de 40 años de organizarse y goza de gran prestigio en México, en el gremio de los caddies.

Otra de las restricciones que se ha adoptado es que de ninguna manera se aceptará la presencia de jugadores que de una u otra manera se han convertido al profesionalismo, aunque no tengan la tarjeta como tal, pero que al final de cuentas están considerados en ese rango.

En esta ocasión serán sólo caddies, que vivan de prestar sus servicios como auxiliares de los jugadores y que ese sea su modus vivendi.

Así pues, ya está todo listo para a recepción de los 240 jugadores que con la debida anticipación llenaron el field y por ello es que, a estas alturas, ya no cabe un jugador más.

La fecha de celebración será del 7 al 10 de agosto, el 7 se inicia la actividad con la ronda de práctica, los días 8 y 9 serán de calificación ya que se elegirá a los mejores 20 scores y empates en las dos categorías, que el día 10 tendrán actividad y desde luego, parte importante en el reparto de los 150 mil pesos que se entregarán como bolsa a los ganadores.

Así pues, no habrá más presencia de jugadores de la talla de Ricardo Perales, Juan Carlos Hernández o Joaquín Medina, considerados como profesionales en sus respetivos clubes de origen y en donde prestan sus servicios, pero en otro rango, ya no como caddies.

Eso desde luego, no mermará la calidad de juego de los visitantes que estarán presentes, el espectáculo está garantizado y por ello es la invitación para que los interesados en seguir las incidencias, se den cita a las instalaciones del complejo de la Zona Dorada a fin de seguir de cerca las actividades.

Llegarán jugadores procedentes de todos los rincones de la República Mexicana, téngalo por seguro.

FIESTÓN EN EL CAMPESTRE. – El sábado anterior se llevó a efecto un torneo en celebración de un aniversario más de vida de nuestro partner Gerardo Rosete.

Con ese motivo, los dirigentes del Club Campestre de Mazatlán se vistieron de fiesta para organizar un mini torneo para celebrar los xxxx años de Rosete.

Amigos procedentes de Culiacán, Los Cabos, Tepic, Guadalajara y desde luego sus consocios, se unieron para estar presentes en la fiesta, que, desde su anuncio despertó expectativas, al grado que, desde temprano, jugadores de Tepic en gran número se presentaron para tomar parte en el evento que, además, repartió premios entre los asistentes.

Y todo fue fiesta, fiesta y más fiesta, incluso por ahí se nos comentó que se fueron a hoyos extra, a cuántos? Buenos por ahí se nos comentó también que la fiesta aún no termina y se hará necesaria una ronda más.

Todo ello acorde con el cuento referente a la razón por la que se determinaron 18 hoyos para una ronda de golf.

Ni más ni menos al estilo de los escoceses que la ronda la dieron por finalizada al final de degustar una botella de whiskey: 18 tragos.

Pero en golf se ordena que se vayan, en caso de empate a hoyos extra, pero en este caso las rondas se multiplicaron, quedando sin resolver hasta nuevo aviso.

Por nuestra parte, felicidades Gerardo y que cumplas muchos más...

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...