En Hawaii Primer evento PGA

FORE.– ¡Buenos días!, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, ahora con la venida del 2022 que esperamos nos resulte del todo tratable, máxime que tenemos al Covid presente, aunque muchos lo nieguen...Un llamado más a que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Conciencia pura pues...

PGA.- Nos adentramos en la información y revisamos la lista de los jugadores que estarán presentes en el primer torneo del año, el Sentry Golf Tournament que se efectuará en Hawai a partir de mañana jueves, y no encontramos por ningún lugar el nombre de Carlos Ortiz, pero sí Abraham Ancer con lo que el evento pues, no contará con la presencia de uno de los dos mexicanos incluidos en la gira más importante de golf del mundo.

El tapatío Carlos Ortiz posiblemente siga afectado por molestias en la espalda, por lo que seguramente ese es el motivo de su ausencia en este evento. Por cierto, está posicionado en el sitio 16 de la Copa Fedex, mientras el “Turco” ocupa el casillero número 63.

Como ya seguramente conoce usted, la Fedex Cup se juega a partir de septiembre y finaliza en agosto con un torneo en el que se incluye solamente a los 30 mejores del año, derivado del reparto de puntos en cada uno de los torneos, con una bolsa millonaria, el ganador se embolsa algo así como 10 millones de dólares y en sentido descendente, el último lugar se hace merecedor a algo que no es precisamente para la compra de chicles solamente, o el pasaje de regreso a su lugar de origen.

Bien, seguiremos de cerca el desarrollo del evento y precisamente en la actuación del mexicano que ha tenido una regularidad en cuanto a las posiciones finales que ocupa al final de cada evento en el que participa.

No nos extrañó, asimismo, la presencia del zurdo californiano Phil Michelson, a quien como que no le acomoda competir solamente en el senior tour o más bien llamado Champions que al final de cuentas viene a ser lo mismo, un tour en el que se manda a los veteranos a competir en su categoría.

Cabe mencionar que en el PGA Tour, Michelson ya se acreditó un evento de importancia.

Mientras tanto, en la Federación Mexicana de Golf que se encuentra al mando de Fernando Lemmen Meyer con raíces mazatlecas, se hace una promoción extraordinaria y se espera que para este año, la situación no cambie, por el contrario, elevar el nivel de competencia y una meta más: incluir a más mexicanos en la gira más importante del mundo, la que comentamos líneas arriba.

Muy bien, porque en Mazatlán tendremos eventos de importancia, precisamente en Estrella del Mar en donde su titular del golf, Jorge Corral, realiza actividades derivadas de su liderazgo entre los jugadores profesionales mexicanos. Ya informaremos de sus programas a desarrollar.

ESTRELLA DE CARIDAD. – Viento en popa la organización del Torneo de Caridad a efectuarse en las instalaciones del complejo de Isla de La Piedra este fin de mes, precisamente los días 228, 29 y 30 con un reparto millonario de premios entre los que destacan unidades automotrices de lujo.

Como ya habíamos comentado, la convocatoria ya se hizo pública y menciona que habrá premios para los ocupantes de los primeros lugares en ocho categorías, seis para caballeros másters, una para seniors mayores de 55 años y una para damas.

Asimismo, premios consistentes en unidades de lujo para hole in one en tres hoyos pares 3 mientras que en el hoyo 6 el hole in one será un carrito de golf.

Se anuncian premios muy interesantes para las mejores aproximaciones en todos los hoyos pares 3 y un shoot out interesante, como que al que realice un hole in one a una distancia también muy interesante, una Cadillac Scalade, ni más ni menos.

Hay que ir, los registros ya se encuentran abiertos a un costo de 9,500 pesos por jugador, pero a los socios de Estrella se les ingresará con cubrir la cuota de 8,500...muy interesante, muy interesante.

Para los interesados en registrarse, hay una página a la que se puede ingresar y llenar los requisitos...hay que apresurarse porque el límite es de 220 jugadores...

MEMO VILLA. – Ayer martes se realizó una reunión más en aras de la organización del Memo Villa Memorial que tendrá verificativo en las instalaciones de El Cid el próximo 28 de febrero, ambos eventos, el de Estrella y el Memo Villa serán sin fines de lucro, benéficos pues...

Hasta la semana próxima, Dios mediante, un llamado más a que nos cuidemos y cuidemos a los demás y si usted lo desea, con cuidarse a sí mismo es suficiente, será benéfico para los demás...Saludos...