Entrenamiento físico y salud

Amigo lector de Noroeste, el entrenamiento es fundamental en la prevención de lesiones e insuficiencias de la función fisiológica de órganos y sistemas, en toda actividad es necesario una preparación y revisión del individuo que va a realizar la actividad, ya que el entrenamiento se entiende como algo propio de los deportistas (y no deportistas), y que se realiza en función de la competición, pero su auténtico concepto se hace extensivo a cualquier persona que desee realizar un ejercicio físico, planificado de forma regular con la intención de mejorar su condición orgánica y motora.

Por medio del entrenamiento se pretende estar en forma, es decir, incrementar el potencial físico, desarrollando las cualidades físicas en la mayor medida posible y de la manera más adecuada para sujeto y circunstancia.

El proceso de entrenamiento nunca modifica intrínsecamente los elementos genéticos del individuo, que son los que determinan sus posibilidades, pero siempre produce una mejora a través de dos parámetros; el evolutivo y el de adaptación, actuando el primero sobre el aspecto morfofisiológico y el segundo sobre la capacidad funcional.

Como ocurre con todas las facetas del ser humano, el componente hereditario de carácter innato y el proceso de desarrollo, influido por los factores externos, conforman las características definitivas del sujeto. Por lo tanto, desde la infancia se puede influir en la conformación del adulto y a medida que transcurran los años, se hace más difícil corregir o modificar la constitución del individuo.

En el caso del entrenamiento de personas que realizan deporte-salud, se trata de alcanzar unos volúmenes e intensidades de trabajo que en ningún caso deberán provocar estrés.

El nivel de respuesta de cada individuo es diferente para cada tipo de estímulo o carga. Por este motivo, uno de los factores más importante es la individualización del entrenamiento, para poder aplicar en cada caso los trabajos más idóneos. Esto exige un continuo entrenamiento, de forma para que los resultados sean eficaces cualquier programa de entrenamiento tiene que irse modificando en función de la respuesta del sujeto.

Para un entrenamiento de factibilidad de éxito, el entrenador debe manejar las ciencias como fisiología, anatomía, nutrición, rehabilitación, biomecánica, psicología y entrenamiento mental, informática y otros elementos de apoyo al entrenamiento, él puede tener conocimiento como “cultura general”, pero el equipo auxiliar debe estar cubierto en todas las áreas, y de esta manera aplicar las cargas con el menor daño posible.

El entrenamiento como parte del proceso formativo es vital para el individuo, ya que toda trayectoria en el mismo, los factores tanto intrínsecos como extrínsecos juegan un papel importante en la conformación del mismo, que en ningún momento es definitiva puesto que desde el nacimiento a la muerte las modificaciones son continuas y requieren un tratamiento diferenciado para cada persona. Así que cuando se tiene un proyecto de iniciación de alguna actividad que se requiera un entrenamiento, es de suma importancia el saber qué estudios tiene el encargado de impartir educación física, ya que cuando se tiene una carga adecuada, los resultados en bien de la calidad de vida son factibles.

Bien, también desde esta columna le invitamos a seguir con las medidas preventivas que indica el Sector Salud; lávese las manos seguido, guarde sana distancia (dos metros o más), use cubreboca, no asista a lugares conglomerados, si va a salir de casa cuídese, recuerde que usted puede llevar la muerte a su casa. Su salud no tiene precio.