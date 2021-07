Esguince cervical

Amigo lector de Noroeste, el sufrir dolor en cervicales (nuca) es común hasta en niños, esto puede ser secundario a varios factores, como cabezazos a la pelota, malas posturas (uso de celular, exceso en el uso de número de almohadas, etc.). Todo esto puede llevar a lesiones secundarias que pongan en peligro la fisiología de la columna cervical y sus componentes.

En el humano, durante su vida se sufren cambios fisiológicos en músculo esquelético, pero en ocasiones los cambios (degeneración) se dan producto de acciones exageradas o por traumatismos que alteran tanto la función como la estructura fisiológica de la misma.

La columna cervical está compuesta por vértebras, y entre vértebra y vértebra se encuentra el anillo intervertebral, el cual está compuesto cada anillo por “cinco anillos”, donde el primero es agua principalmente, el segundo por proteoglicanos, y el tercero, cuarto y quinto por colágeno tipo II y tipo II, además de los músculos y ligamentos propios de este segmento de la columna espinal.

La columna cervical tiene sus curvaturas fisiológicas, pero cuando sufre una agresión, y ésta supera la función fisiológica de la estructura, puede sufrir rectificación u hacer la curvatura contraria a la fisiológica, lo que provoca diversa sintomatología, entre esto el dolor e incapacidad de movimiento, el dolor, en particular no cesa, es permanente, en ocasiones este dolor se acompaña de miedo ya que la pregunta es ¿qué es lo que tengo?, ¿es curable?, por lo que es indispensable el manejo del estrés.

Dentro de las causas de esta lesión está el choque en automóvil principalmente por alcance, se produce el latigazo, éste al forzar las estructuras de la columna cervicales, se da la contractura lo que comprime las raíces nerviosas dando sintomatología a miembros superiores (sensación de hormigueo y pérdida de fuerza hasta la punta de los dedos de las manos) y de no tratarse la sintomatología se puede dar paso a la ansiedad, depresión, ira e irritabilidad.

El manejo del esguince cervical, lo ideal es el realizar el diagnóstico de certeza y las complicaciones, por lo que es necesario la toma de estudios de gabinete, por los rayos X, y resonancia de columna cervical, donde de acuerdo al mecanismo de producción, la clínica y lo reportado en los estudios de gabinete, se iniciará con el manejo médico, éste debe incluir antineuríticos, relajantes, en ocasiones se usa el calcio e inmovilización, ya sea con collarín blando o duro, esto de penderá del grado del esguince (en lo particular soy de los que indica el collarín duro), este manejo debe ir entre dos y seis semanas como promedio, aunque también cuenta la disciplina y paciencia del paciente para una buena evolución.

Una vez que la etapa crítica pase (que disminuya la sintomatología), se puede iniciar con la rehabilitación (recordemos que la sintomatología puede disminuir por efecto de la medicina, no porque haya desaparecido la lesión), por lo que ésta debe ser pasiva, no forzar la estructura, siempre el movimiento debe de ir de menos a más sin causar daño. Una vez que el paciente refiere mejoría (sin tomar medicina), se incrementará la carga y ésta sea activa, que participe el enfermo, y va a ser la evolución lo que nos indicará la vuelta de individuo a su trabajo o actividad deportiva.

