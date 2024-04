Nos parece un buen tema este para el inicio de nuestra entrega semanal de golf, ahora en terrenos que siempre nos ha gustado invadir, como que, en un tiempo, cuando nuestras rodillas estuvieron en condiciones, lo practicamos con devoción e incluso formamos parte del Comité Municipal de Tenis y como gerente fundador del Club Britania.

EL BUEN CHUY. – Nos parece un buen tema este para el inicio de nuestra entrega semanal de golf, ahora en terrenos que siempre nos ha gustado invadir, como que, en un tiempo, cuando nuestras rodillas estuvieron en condiciones, lo practicamos con devoción e incluso formamos parte del Comité Municipal de Tenis y como gerente fundador del Club Britania.

Jesús Ordóñez, uno de nuestros amigos de toda la vida, recibió un homenaje por su gran trabajo desarrollado como promotor del deporte blanco en Mazatlán.

Fue en el feudo fundado por Buen Hombre Nico Becerra, en donde con motivo de la realización del tradicional Torneo Nancy Grimes que se efectúa en Semana Santa en las instalaciones del Racquet Club Las Gaviotas, recibió el reconocimiento a muchos años de entrega en pro de la promoción del tenis.

De manos de Jorge Becerra, Ordóñez recibió un reconocimiento y como dicen que los mejores reconocimientos deben recibirse y darse en vida, pues nosotros apoyamos esta moción y desde luego, nos unimos al homenaje del que fue objeto Chuy.

Lo conocimos hace más de 50 años cuando era una luminaria en el basquetbol, en los años dorados de la cancha municipal ubicada al interior de Palacio Municipal que incluso, llegó a portar duela, eso para un pre nacional que tuvo desarrollo ahí...

En aquel entonces, Chuy fue conocido como el Quinceañero, por su agilidad, que, hasta estos días, sigue exhibiendo a pesar de sus 80 y tantos abriles y pinta a que estará como nuestro recordado Titi Felton, perdure en las canchas más allá del centenar de años...

Ojalá mi buen Chuy, por nuestra parte el abrazo solidario y el reconocimiento a un promotor del tenis en Mazatlán.

Honor a quien honor merece...

CORREO. – Nos llegó una sugerencia respecto a una palabra empleada en nuestra anterior entrega, no queremos decir quién lo hizo, pero proviene de la tierra de los alacranes, sí, el chiste es que, por nuestra parte, les agradecemos a nuestros seguidores que nos sigan en nuestros comentarios, sabido es que, para muchos mazatlecos, algunas líneas que leen en nuestros comentarios son como parte de seguir en contacto con la tierra que los vio nacer.

Se nos cuestionó, el hecho de que llamamos presupuesto para establecer la cantidad a entregar como premiación en un torneo que próximamente se efectuará en Estrella del Mar, concretamente el de tercer aniversario del Hospital Alhma.

Bien empleada o no, nosotros lo hicimos por el hecho de que los organizadores definen un presupuesto para la entrega de premios, que en muchas ocasiones puede ser menor a lo que se anuncia, por el hecho de que se toma en cuenta a los hole in one con el costo que implicaría que se llevaran a la realización.

Los mecanismos para el cumplimiento de ese presupuesto, al final de las actividades podría ser, como lo mencionamos, por el hecho de que se suma el costo de los premios anunciados a hole in one a la cantidad que se anuncia para entregar.

Eso sucede en todos los rincones del planeta, el costo total de los premios puede ser elevadísimo, como el caso de los torneos en Culiacán y Los Mochis en donde destinan unidades de lujo para hole in one y finalmente, al no sucederse, la cantidad erogada sería mucho menos.

Nada más mencionar que en el caso de Culiacán, se anuncian diez automóviles para un fortuito hole in one, independientemente de los que pudieran sucederse en otros hoyos, ya que se destinan unidades de lujo a los tres restantes par tres, súmele pues, la cantidad a entregar en caso de que se realicen los cuatro.

Es muy difícil que se den más de un hole in one, pero pudiera suceder que se dieran tres en un evento, como sucedió hace unos ayeres en El Cid en donde se registró esa cantidad de tiros suertudos.

Espero que, con eso, quede aclarada la finalidad de la acepción, pero tómese en cuenta que en los posters que se lanzan como promocionales se menciona “más de 6 millones de pesos en premios”, por ejemplo, y el caso que nos ocupa, “900 mil pesos en premios”....

Caso aclarado y a lo que sigue...

Muchas gracias, repito, por el favor que nos dispensan de leer nuestros garabatos, a la orden... Saludos...

Hasta aquí, nos vamos... pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito... Pásela bien que nada le cuesta y cuídese, que le sea leve en estas campañas electorales y escuche las opiniones y propuestas de los candidatos y vote por el que más le llegue y convenza. Saludos...