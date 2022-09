Amigo lector de Noroeste, en la actualidad, algunos padres de familia contribuyen a que las nuevas generaciones sean más lábiles a lesiones, donde en la mayoría es por falta de actividad física (gatear, pararse, caminar, etcétera), o “exceso en el cuidado” (no lo agarres si no te lavas las manos, no le des esto porque le hace daño, no lo saques afuera, etcétera).

Es cierto que los extremos pueden causar daño, pero al niño en desarrollo y crecimiento se le debe dejar hacer su actividad física en forma lúdica, para que su resistencia, inmunidad “defensas”, se desarrollen, el sistema músculo esquelético sea mejor y así el día de mañana tenga una mejor calidad de vida.

La inestabilidad articular puede ser familiar y en algunos casos idiopática, pero la manifestación cardinal de la inestabilidad articular familiar, que en un tiempo se clasificó como un tipo de Ehlers-Danlos, es la inestabilidad de numerosas articulaciones apendiculares. El síntoma habitual de presentación es la dislocación recurrente. La hiperextensibilidad articular es variable, pero generalmente leve, y la afección de la piel es poco frecuente. Este síndrome no es raro y a menudo se asocia a considerable incapacidad. La herencia autosómica dominante con variabilidad marcada dentro de una familia es la regla, que destaca la necesidad de una historia familiar integral, incluyendo el examen de los parientes cercanos si es posible. En esta patología se desconoce el efecto bioquímico.

El síndrome de Larsen se caracteriza por dislocaciones articulares congénitas y recurrentes, displasia esquelética y características faciales con frente prominente, puente nasal deprimido y ojos muy separados. La dislocación ocurre en las rodillas (característicamente desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur), caderas y codos. Los metacarpianos son cortos, con dedos cilíndricos que carecen del adelgazamiento progresivo habitual. Algunos pacientes tienen también paladar hendido, hidrocefalia, anormalidades de la segmentación vertebral y estatura corta moderada a severa.

Se conocen varios casos de múltiples hermanos afectados con padres normales, sugiriendo herencia autosómica recesiva, pero también ocurre la afección padre-hijo, compatible con la herencia dominante. Por lo tanto, puede existir este síndrome de Larsen en dos formas clínicamente distintas.

También la inestabilidad articular, se presenta secundaria a un traumatismo sobre la misma, donde el individuo durante el tratamiento deja a la articulación en reposo absoluto, lo que condiciona al componente cápsulo-ligamentario a hipotrofia del mismo, manifestándose por una lasitud lo que ocasiona la inestabilidad de la articulación, así como la falta de confianza para el movimiento de la misma.

Otra causa de inestabilidad es la fatiga músculo-tendinosa, ésta se da cuando el esfuerzo físico es agotador, que junto con la deshidratación ocasionan la sensación de “ya no puedo más, siento que se van a desencajar”, ésta puede ser tratada mediante el descanso, hidratación y no someter al individuo a cargas no aptas para su condición física.

Manejo. Toda inestabilidad articular se debe de buscar la causa y si ésta es tratable ya sea para su alivio o su control, se debe actuar siempre en dar mayor fortalecimiento a las estructuras encargadas de la estabilidad articular.

Bien amigo lector de esta columna, no baje la guardia, siga cuidándose de estas enfermedades “nuevas” que ya parecen cascada, se viene una, otra y otra, así que no nos queda otra que cuidarnos, principalmente cuidar la vía de entrada del patógeno. Recuerde, usted vale mucho, cuídese, qué le cuesta. De la naturaleza ni hablar, ella actúa a su manera, el humano sólo tiene opiniones.