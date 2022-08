Invaden Caddys El Cid

FORE. – ¡Buenos días! Gracias al Sumo Hacedor, nos encontramos de nuevo en este espacio con los comentarios de los últimos acontecimientos del deporte de los bastones...

LOS CADDYS. – Exitazo, para la historia... Cerca de 300 golfistas, mucho más de lo esperado, empezaron a invadir este lunes, el campo de golf del complejo turístico de Zona Dorada, El Cid Resorts, para iniciar a partir de ayer martes, las dos rondas de calificación que definirá a los finalistas de mañana jueves, que se disputarán el pastel de 135 mil pesos de bolsa pactada para el efecto, eso por lo que corresponde a los másters ya que los seniors van por otro lado, ya que ellos se repartirán una bolsa que se integra de un porcentaje de la inscripción.

Este miércoles, si es que el Dios Tláloc no se mostró inclemente por la amenaza que mostraba desde el cielo mazatleco, tendrá desarrollo la segunda ronda de calificación en las dos categorías que habrán de definir a los 20 mejores scores y empates que jugarán exclusivamente mañana jueves en la ya mencionada, líneas arriba, ronda final.

Nos dimos una vueltecita por El Cid el lunes anterior y pudimos saludar al 8 veces monarca de los caddys nacionales, Ricardo Perales, que se muestra muy seguro que habrá de refrendar el título conseguido en la edición anterior, con lo que sumó 8 dianas en diferentes ocasiones.

Perales nos señaló que no habrá poder humano que le impida agenciarse su noveno triunfo, pero para el efecto, habrán de recorrer 54 hoyos para su definición, mientras tanto, los duelos ante el mochiteco no se harán esperar para beneplácito de los aficionados locales que no querrán perderse de este espectáculo digno de un torneo profesional.

Pero ¡ey! Andan por ahí otros jugadores con la calidad suficiente como para darle un dolor de cabeza a los “consagrados”, entre ellos otro multi campeón, Antonio Estrada, que ha mostrado una buena recuperación de una lesión en un brazo y ya reporta recorridos bajo el par de campo.

Veremos qué tal anda su recuperación, es la hora cero...

Por su parte, el mochiteco Joaquín Medina, el popular italiano, los reportes mencionan que ya andaba merodeando las instalaciones de El Cid Resorts, pero llegaría ayer martes para sumarse a la primera ronda de calificación.

El tiempo ayer que garabateábamos esta entrega no era muy alentador en cuanto a lluvia, incluso hubo que acreditar una tercera cancha, Castilla en las instalaciones de El Cid, para definir la categoría seniors, por lo que se abarrotó el cupo programado, es más, se esperaba alrededor de 150 jugadores, como ha sido prácticamente un promedio fijo, pero la verdad, se fueron hasta la estratósfera, lo que demuestra el gran interés que existe en los golfistas, y sobre todo, el turismo deportivo, por conocer o visitar Mazatlán.

¡Hasta la cocina, partner! Ahora la pequeña bronca es la organización para solventar a los alrededor de 300 golfistas que, desde el lunes, invaden Mazatlán con todo lo que significa para la economía porteña.

Y el espectáculo de golf está ahí, al alcance de todos los aficionados que deseen degustar un excelente platillo y no sólo de golf, sino de su Prime Rib.... ubicado al interior de la casa club...

Nosotros aceptamos la invitación y por ahí andaremos, mañana y el jueves primero Diosito...y Tláloc...

FUTGOLF... Este viernes, en cuanto se realice el éxodo de los golfistas, se iniciará la llegada de alrededor de 120 jugadores de futgolf procedentes de todos los rincones de las zonas donde se practica este deporte mixto entre golf y futbol y que celebrarán una etapa más de su Gira 2022.

Ellos vienen procedentes de Guadalajara en donde realizaron una exitosa etapa en las inmediaciones de la Perla Tapatía.

Las acciones, de acuerdo con el programa que se nos hizo llegar, inician este viernes con el registro y ronda de práctica, y sábado y domingo la definición de los primeros lugares dotados de excelentes premios y la puntuación acumulable para el Campeonato Mundial a efectuarse próximamente en tierras del Tío Sam. Los detalles desde luego, con nuestro compañero Carlitos Robles que ya publicó la información correspondiente.

O sea que los campos de golf de El Cid continuarán ocupadas hasta el fin de semana actual, primero con la resolución del 35 Torneo Nacional de Caddys y luego con la etapa Mazatlán del Tour de Futgolf.

Una buena semana para El Cid y los turisteros mazatlecos con la presencia de más de 500 jugadores y sus respectivas familias, en algunos de los casos...

DURANGO... Y esta misma semana se celebra el tradicional Torneo del Campestre de Durango a donde acudirá una buena delegación de mazatlecos. Nosotros pasamos por salud nuestra participación por tercer año consecutivo.

Ya veremos el próximo, si es que Diosito nos presta vida. ¡Suerte mazatlecos!...

Y hasta aquí, gracias por el favor de su atención. Hasta la semana próxima, Dios mediante...