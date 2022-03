Amigo lector de Noroeste, en la actualidad cada vez son más las personas que se quejan de dolor secundario a una inflamación, lo que normalmente se da por agresión al tejido, por edad. En esta última la degeneración se hace presente ocasionando que si se solicita la estructura de manera repetitiva y/o se sobrecarga se va ocasionar que se inicie con la cascada inflamatoria, dando por resultado una baja en la actividad, así como sintomatología propia de la alteración. Es por esto que se recomienda realizar actividad física acorde al estado físico y de salud del individuo. Para referirse a la inflamación se utiliza el termino itis.

Por ejemplo, las lesiones tendinosas de origen inflamatorio (tendinitis) pueden producirse por la realización de movimientos repetitivos o por irritación mecánica persistente. Estas lesiones (inflamación) reciben distintos nombres según la zona del tendón a la que afecta: en forma global, tendinitis, peritendinitis, cuando afecta a la vaina o envoltura tendinosa; tenoperiostitis, cuando a inflamación afecta a la inserción ósea del tendón; bursitis, que asienta en la bolsa serosa existente entre tendón y hueso, o entre tendón y tendón, y cuya misión es eliminar fricciones y rozamientos.

En cualquier caso, sea cual sea la localización, esta lesión suele ser desagradecida en cuanto al tratamiento, por lo que deben extremarse las medidas de prevención para evitarlas. Estas medidas preventivas pasan por un adecuado entrenamiento de flexibilidad, utilización de aditamentos como calzado y equipo adecuado, mejora de la técnica prestando gran atención a la correcta ejecución del gesto deportivo o actividad física a realizar y adaptación progresiva a los cambios de las superficies donde se entrena o se juega.

En músculo también existen “lesiones” inflamatorias conocidas como miositis, ésta, al igual que el tendón, es importante el mantener una buena forma física como parte fundamental para la prevención de lesiones, por ello es imprescindible realizar entrenamiento adecuado con unas sesiones debidamente proporcionadas tanto en intensidad como en duración. Es importante tener en cuenta que las distintas partes de nuestro organismo sometidas a un trabajo intenso durante una sesión de entrenamiento necesitan recuperarse, de manera que, a mayor intensidad de trabajo, más tiempo necesitarán los tejidos para reponer el gasto realizado.

El hueso éste como tal no se inflama, pero hay “componentes” que, junto con el hueso, forman estructuras como son las articulaciones, que al sufrir inflamación el componente cápsula ligamentarios, y otras estructuras de la misma se le llama artritis, ésta puede ser por traumatismo directo, microtraumatismos repetitivos, por alteraciones en la colágena, (metabólicas), edad.

Las articulaciones, cuando son sometidas a cargas “no aptas para la misma”, sus componentes, principalmente el cartílago inicia un deterioro del mismo lo que compromete la función fisiológica del mismo, lo que se manifiesta por dolor y alteración en la función articular. El cartílago, a pesar del manejo sea especializado o no, se convierte en fibrocartílago, lo que hace necesario una buena rehabilitación física para hacerse funcional, pero de seguir dándole cargas no adecuadas este deterioro es más rápido, otra causa de esta degeneración es el aumento de peso ya sea por obesidad o por sobrepeso, esto se da principalmente en las articulaciones de carga. Otros tipos de inflamación que sufre nuestro organismo son aquellas que se presentan en otras estructuras y órganos, como: gastritis, colitis, endocarditis, nefritis, amigdalitis, dermatitis, sinusitis, etcétera. El manejo de todas estas alteraciones, es primero ver la causa para posterior mente iniciar con el manejo.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, su salud es responsabilidad suya, así que siga las recomendaciones del Sector Salud, use cubrebocas, guarde sana distancia (de dos metros o más), lávese las manos seguido, no asista a lugares conglomerados de gente, si va a salir de su casa cuídese, recuerde que su familia lo espera, recuerde que usted puede llevar la enfermedad y la muerte a su casa. Haga caso, qué le cuesta.