Minerales en osteoporosis

Amigo lector de Noroeste, México en un futuro cercano la mayoría de su población será vieja (más de 60 años), lo que ocasionará un gasto económico alto, que de no diseñar políticas preventivas ante este hecho inevitable humanamente hablando, se tendrán consecuencias que afectarán la vida productiva del País, principalmente a las nuevas generaciones.

El aumento de las enfermedades crónico degenerativas secundarias a edad, malos hábitos alimenticios e hidratación, aumento del sedentarismo, ya sea por la tecnología que en la ejecución del trabajo no se realiza movimiento, o se disminuye el mismo, falta de cultura física, ya sea de forma lúdica o supervisada, exceso en el consumo de nutrientes de fácil digestión (comidas rápidas), tantos y tantos ejemplos de autodestrucción de la salud en el humano.

Pero qué hacemos los padres (no todos), nada o menos que nada. Vea esto: en la mujer su desarrollo músculo esquelético una de las hormonas que participan es la insulina, mientras que el hombre es la insulina y la testosterona, por lo tanto, el desarrollo no es igual, pero si a esto le agregamos otras hormonas femeninas también participan en la fisiología del hueso, luego entonces cuando estas hormonas empiezan a disminuir (premenopausia y menopausia), la fisiología del hueso también empieza a deteriorarse (osteopenia, osteoporosis), en el hombre esto también se incrementa con la andropausia, la cual se presenta después de la quinta década en promedio, lo que aunado a otros factores también se traduce en osteopenia o el daño mayor que es la osteoporosis, y con esto aumenta el riesgo de fracturas en ambos sexos.

Por lo tanto, una alimentación de calidad, que lleve calcio, fósforo, magnesio, flúor y fluoruro, vitamina K, vitamina D, ayudarán a que esta alteración cause alteraciones musculoesqueléticas a temprana edad, o que, sí se presenten, pero de manera fisiológica.

Siempre se ha dicho que el calcio es el oligoelemento que más se ha asociado con la salud de los huesos; sin embargo, el fósforo, el magnesio y el flúor, aunado a otros micronutrientes relevantes como la vitamina D y K, también son esenciales para tener huesos más fuertes y saludables.

El fósforo, es el electrolito intracelular con carga negativa más importante y, por lo general, se encuentra combinado con oxígeno en forma de fosfato. Éste tiene una función esencial en la formación ósea, alrededor del 85% del fósforo en nuestro organismo se almacena en los huesos.

El magnesio es un componente esencial del tejido óseo que influye en la formación de los cristales hidroxiapatitos y en el crecimiento; sin embargo, también participa como cofactor de más de 300 sistemas enzimáticos, en la síntesis de proteínas y en la acción y metabolismo de la vitamina D, otro actor destacado en la salud del hueso.

El flúor y fluoruro es un elemento inorgánico que mantiene la salud de los huesos y los dientes, estimulando el crecimiento óseo y protegiendo los dientes de las caries. El fluoruro es la forma iónica del elemento flúor, y también es considerado un oligoelemento.

La vitamina K es un compuesto liposoluble que funciona como coenzima en la producción de enzimas específicas que ayudan a la coagulación de la sangre, también participa en el metabolismo óseo mediante la producción de dos proteínas específicas: osteocalcina (remodelación ósea), proteína Gla ósea, localizada en la matriz del hueso y otros tejidos blandos como el cartílago y los vasos sanguíneos.

Luego entonces una buena alimentación (de calidad no de cantidad), actividad física sea ésta deportiva o no y una buena hidratación, usted estará contribuyendo a que su deterioro fisiológico no se vuelva patológico, todos sufrimos cambios, pero que éstos sean tolerables y perjudique lo menos posible la calidad de vida.

También desde esta columna le invitamos a seguir con las medidas preventivas que el Sector Salud indica en la prevención de contagio por coronavirus, use cubreboca, lentes o careta, sana distancia, metro y medio o más, lávese los manos seguidos, recuerde la pandemia NO ESTÁ CONTROLADA. Cuídese, qué le cuesta.