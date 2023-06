FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

TRIUNFO CAÑERO. – El equipo representativo de Los Mochis se acreditó el primer lugar en el Torneo Estatal de Golf 2023 celebrado en las instalaciones del Country Club de Los Mochis con la presencia de los representativos de Culiacán, Mazatlán y, desde luego, los anfitriones.

Ya habíamos comentado que a partir de este año, sólo se efectuaría un torneo en una sola sede, a tres días y con nuevo formato, con cuatro jornadas en donde se disputarían puntos, mismos que, al sumarse, otorgarían la copa que acredite al equipo como nuevo monarca, cuando menos en esta modalidad.

Al final de los tres días de competencia, fue el mochiteco el equipo que se quedó con el título, con una sumatoria de 110 puntos, por 86 de Culiacán mientras que Mazatlán consiguió 74.

Así pues, los anfitriones hicieron valer su localía, pero para ellos cimentaron su actuación con la mayor cantidad de puntos en la primera y última jornada, ya que las dos restantes fueron bastante parejas.

Al final de las acciones, el domingo, se procedió al tradicional convivio y la entrega de la Copa que acredita a Los Mochis como el monarca estatal por el presente año.

Todo fue ambiente y camaradería entre los golfistas que representaron a sus entidades, por lo que quedaron invitados a, el próximo año, seguir con esta actitud.

La próxima sede sería Culiacán y en el siguiente año, Mazatlán.

PADRE CAMPESTRE. – Un acontecimiento fue el Torneo del Padre con el que se celebró a todos los padres golfistas en el Club Campestre de Mazatlán con un formato de “tiro al blanco” ya que los 18 hoyos que consta el recorrido se convirtieron en 20, todos ellos par 3.

120 jugadores se dieron cita el sábado anterior en los links del Campestre que, como resultado del mismo, fue un acontecimiento en virtud de que todos los asistentes gozaron de un torneo que, si bien no lució como en las anteriores ediciones al cambiarse el formato, sí dio los resultados esperados.

Hubo premios para las cinco mejores aproximaciones consistentes en dinero en efectivo, de tal manera que nos dieron como resultado a 100 ganadores que se llevaron desde 2 mil a 700 pesos, de más cercano a más lejano.

Asimismo, a los ganadores de dos categorías que se integraron, en las cuales Pablo Rosas y el junior se acreditaron el primer lugar en la Familiar, dejando en segundo a Rosalío Lizárraga y Rafa Lizárraga y en tercero Hiram Carrillo y Fer Carrillo.

En la libre, los ganadores fueron Juan Diego González-Martín Narváez, en segundo Plutarco Lizárraga-Melitón Martínez y en tercero se ubicaron Alfredo Mueller y Héctor Huerta.

Al final de las actividades se procedió a la entrega de los premios al cargo de los organizadores, pero el resumen más importante fue la grata convivencia que se tuvo y que una gran mayoría se llevó algo a casita.

HOLE IN ONE. – Como regularmente sucede, el sábado anterior al torneo, se tuvo un hole in one y estuvo al cargo en esta ocasión a cargo de Rubén Armienta Humarán que en el hoyo 14 tuvo la atingencia se atinar a embocar la pelota de un solo golpe.

En compañía de Jesús Humarán, Luis Beltrán, Gerardo Beltrán, Memo Ley, Martín Banda y Carlos Llamas, en alegre grupo como todos los sábados convivían en su tradicional recorrido en el Campestre de Mazatlán. Al llegar al hoyo 14, con un pitching wedge en la mano procedió a realizar su disparo para cubrir una distancia de aproximadamente 100 yardas, la pelota salió disparada rumbo al hoyo y al llegar al green, desapareció... se había incrustado tipo basquetbol, de un solo golpe...

De inmediato todos como uno solo, procedieron a felicitar a Rubén que, por primera ocasión en su historia, se encargó de realizar el tiro fortuito.

Desde luego que los festejos continúan, porque consideraron que una hazaña como esa, no debe pasar desapercibida, máxime que es la primera ocasión en un largo lapso como golfista, que consigue el buen Rubén que además tuvo como invitado especial a su hijo Fernando.

Nuestras felicitaciones a Rubén con los mejores deseos que esos buenos disparos continúen...

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...