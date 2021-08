Amigo lector de Noroeste, el ser vivo, una de las manifestaciones de vida es el movimiento, donde éste, al realizarse de manera fisiológica, no debe causar molestias, pero cuando éste es exagerado o va más allá del arco de movimiento, este puede manifestarse de manera que puede afectar la calidad de vida. El humano debido a la bipedestación es común que se hable de músculos agonistas y antagonistas, los cuales ambos son importantes para mantener el equilibrio del mismo, esto aunado a la ación del sistema nervioso central y en otros casos por lo pares craneales.

Movimiento, estado de un cuerpo que cambia de situación por efecto de una fuerza intrínseca que obra sobre él por un tiempo o continuamente. Movimiento reflejo, es un movimiento involuntario provocado por una excitación exterior que actúa a través de un centro nervioso. Movimiento sincinético, pequeño movimiento inconsciente que acompaña a movimientos mayores voluntarios, como los movimientos faciales en los ejercicios violentos.

El estudio de la osteocinemática y la artrocubemática, (estudio del movimiento), reviste un interés particular para la cinesiólogos y los profesionales de la salud que están interesados en la compresión de la microcinemática del movimiento humano. El movimiento se le divide según el elemento que lo realiza por ejemplo: osteocinemática es el estudio de los movimientos de los huesos. Sugieren que cualquier movimiento óseo se puede describir en términos de giro y oscilación. Giro se define como una rotación en torno al eje prolongado de un hueso. Un ejemplo de giro se produce en el húmero durante la rotación interna y externa del hombro (la posición inicial se produce con el hombro abducido a noventa grados).

Oscilación: hace referencia a cualquier movimiento que no sea un giro puro. La oscilación se divide en: pura u oscilación cardinal, que se produce sin giro y oscilación impura o movimiento arqueado, que combina la ocurrencia simultánea de oscilación y giro.

Artrocinemática, es la descripción de los movimientos de las articulaciones. Estos movimientos tienen lugar en articulaciones que se están desplazando libremente, estas articulaciones son las sinoviales. En individuos que practican alguna actividad física deportiva o no, se hace necesario que haya un buen calentamiento , donde debe incluir movimientos que mejoren la lubricación articular, mejorar la elasticidad y flexibilidad de músculos y tendones a esto movimiento se le conoce como cinemática.

La cinemática nos facilita el estudio del movimiento, donde se debe incluir desplazamiento, velocidad y aceleración. En esta es importante que el encargado de la cultura física conozca la fisioanatomina del movimiento en el ser humano y la preparación para la misma, ya que las diferentes estructuras que participan en el movimiento, tienen diferentes composición, por ejemplo el tendón tiene 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elastina, esto debe ser manejado por el entrenador y así realizar todo lo indicado para que el entrenado este en las mejores condiciones para realizar los movimientos pertinentes a la disciplina.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga con las indicaciones del sector salud; lávese la manos seguido, guarde sana distancia de dos metros o más, use su cubreboca, careta o lentes, si tiene que salir hágalo con los cuidados pertinentes, y si no se ha vacunado, vacúnese ya.