Nace el Memo Villa Caddies Cup

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana, con la destacada noticia de que nació un torneo de caddies, más bien un dual meet El Cid-Campestre que ayudaremos a instituir...

MEMO VILLA. - Una vez más, nuestro amigo Memo Villa cosecha lo que ha sembrado a lo largo de más de 30 años de apoyar a las familias mazatlecas y en particular a los caddies tanto de El Cid como del Campestre.

En la segunda versión de un enfrentamiento entre los caddies de esos dos campos de golf en el que metimos la cuchara en organización, realizada en los terrenos del Club Campestre de Mazatlán y con la presencia de 24 caddies, más porra y demás, surgió la idea de establecer éste como un torneo dual meet en el que medirán sus fuerzas los representantes de El Cid contra los representantes del Campestre.

En nuestra intervención para dar resultados de la contienda que favoreció a los dueños del terreno por 14.5 puntos contra 9.5, hicimos remembranza a que, en una ocasión como ésta, hace alrededor de 20 años y ceviche como comida, surgió el Memo Villa Classic cuyos fondos son destinados al Centro Comunitario Familia y que favorece e alrededor de 200 familias ubicadas a la redonda.

Los fondos que se recaudan de las diversas actividades relacionadas con el torneo Memo Villa Classic, sirven para la manutención del Centro por casi el año completo y con eso, no se cobra un solo centavo a las personas que solas o con su familia acuden regularmente a tomar disciplinas como zumba, box, clases de inglés, nivelación de tareas, guardería, clases de costura, piñatas, manualidades, etc.

Bien, en esta ocasión se presentaron 24 jugadores, 12 por bando, en un ambiente francamente como nos gusta, de camaradería y respeto, gracias a las facilidades que otorga el Consejo de Administración del Campestre a través Agustín López, presente en la justa para que en su seno se efectúen estas acciones.

Posible que durante el mes de mayo se efectúe el desempate de este dual-meet que en estos momentos se encuentra parejo a 1 triunfo por bando, ya que, en la anterior ocasión, los de El Cid se llevaron las dianas.

Se encuentra en vía de autorización la fecha de desarrollo del desempate mencionado pero lo más importante es que habrá una Copa Challenger denominada Copa Memo Villa para este evento exclusivo de caddies y que presumiblemente se realizará en mayo.

Ya les daremos a conocer la noticia en forma oportuna...

HOLE IN ONE. – En el desarrollo de la competencia, tuvimos a bien dar cuenta de la realización del más importante de los tiros, quizá, para un golfista: un hole in one.

Este lo apuntamos a la cuenta de Mauro González, representando a El Cid que consiguió el hoyo en uno a una distancia de 160 yardas. Sus compañeros de grupo fueron Jesús Estrella, y del Campestre Alejandro González y el Salvador Gallito.

Por cierto que por poco le da un infarto cuando le dijeron que tenía que pagar los tragos de más de 30 “gargantas universales”, al final de cuentas, todo fue camaradería y a sangre no llegó al río, en el caso de Mauro. Felicidades...

PAR 3 CHALLENGE. -El sábado anterior se efectuó un evento “sui generis” que contó con la participación de 66 jugadores y que resultó bastante entretenida además de que repartió bastante efectivo, no la bolsa anunciada originalmente, por circunstancias también contempladas en la convocatoria.

Fueron bastantes ganadores, como que hubo 3 premios en cada uno de los 18 hoyos que se recorrieron para un total de 54 premios.

Pero lo que cuenta y bastante, es la intención al realizarlo, aunque no se haya reunido el número de jugadores pagados y que eso incidió en el reparto de efectivo, tal como se previó en la convocatoria.

Todo mundo contento en cuanto al desarrollo de la justa, porque fue bastante entretenida y ágil y hasta dio oportunidad a que los “sabaderos” pudieran disfrutar de su ronda de golf con todas las de ley.

Esperemos que se repita y que todo mundo participe...

Y hasta aquí, continuaremos la semana próxima D.M. con más de nuestro deporte favorito... Cuídese que la vacuna no es protección total, hay que ayudarla...Saludos y hasta pronto...