Pérdida ósea inducida por corticoesteroides

Amigo lector de Noroeste, qué tan frecuente se autorreceta, no sólo en lo que se refiere a farmacología, sino de sustancias “muy buenas para eso”, porque si algo sobra son los “seudomédicos” que saben de todo, pero el único responsable de lo que le administra a su cuerpo es usted, así que no busquemos culpables de las alteraciones que pueda sufrir de estos “tratamientos”, recuerde que nuestro organismo es muy noble, acepta todo lo que usted le ponga, aplique, tome, etcétera, pero el día de mañana le “cobrará factura” en beneficio o perjuicio, todo dependerá de usted.

Los corticoides son medicamentos que bien indicados tienen los efectos que el profesional de la medicina espera, en bien del paciente, pero cuando éstos son auto recetados, o se abusa de su uso, los efectos secundarios van a estar presentes en corto tiempo.

Los corticoesteroides tienen varios efectos desafortunados sobre el metabolismo del hueso: disminución de la absorción de calcio, aumento de la excreción de calcio urinario, disminución de la formación de hueso, y resorción de hueso normal o aumentada. Además, los corticoesteroides reducen la producción de hormonas sexuales disminuyendo los niveles de ACTH (hormona adrenocorticotrófica), afectando la producción suprarrenal de andrógenos y afectando directamente la función gonadal.

El uso de corticoides se asocia a pérdida rápida de hueso, especialmente del hueso trabecular de alto recambio, y aumento de las fracturas en sitios predominantemente trabeculares como las vértebras y costillas. La pérdida de hueso es rápida; la prednisona en dosis mayores de 7.5 mg/día durante seis meses puede disminuir el volumen de hueso trabecular hasta un 20%, seguido por una lenta pero continua pérdida de hueso con el uso a mayor plazo. El seguimiento con densitometrías (densidad ósea) son útiles en el seguimiento y prevención de la pérdida de hueso inducida por esteroides.

El defecto en la absorción de calcio puede tratarse con dosis diarias de suplemento de calcio de 1500 mg y 800UI de vitamina D al día. El tratamiento de los niveles bajos de gonadotrofinas incluye el remplazo estrogénico en mujeres posmenopáusicas (si no está contraindicados), y testosterona (si los niveles se encuentran bajos) en los hombres.

La hipercalciuria (calcio en orina), si está presente, se puede tratarse con diuréticos tiazídicos. Desafortunadamente no se han estudiado cuidadosamente fármacos que estimulen la formación ósea y que aumenten la masa ósea en presencia de corticoesteroides, pero los pacientes que suspenden el tratamiento pueden recuperar la masa ósea. Por lo tanto, la dosis de corticoesteroides debe disminuirse a la menor posible, y suspender el fármaco en cuanto sea posible. Es importante recordar que los esteroides en días alternos no alteran la absorción de calcio, aunque no previenen la pérdida ósea en adulto.

El uso de corticoides es una practica común en algunos deportistas, desde el punto de vista de la medicina del deporte es igual a jugar dopado, y cuando existe cualquier droga en el cuerpo (no es juego limpio), no se deja a la fisiología corporal que defienda al cuerpo de manera natural. Ejemplo, un atleta se toma un desinflamatorio esteroideo para no cansarse al jugar, y no es que no se canse, lo que pasa que, al estar bloqueado el mecanismo de defensa, el sistema nervioso no manda la señal de fatiga, pero sí se está agotado, por lo que, a causa de esto, vienen lesiones por “sobreesfuerzo”.

Bien amigo lector de esta columna, le seguimos invitando a no bajar la guardia, cuídese de tanta enfermedad “nueva”, recuerde que cual sea la causa, la obligación del hombre es cuidarse e investigar la cura o la erradicación. Cuídese, qué le cuesta.