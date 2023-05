FORE! - Buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

TORNEO ALHMA. – Viento en popa los registros para la celebración del segundo torneo de Aniversario del Hospital Alhma que se efectuará este fin de mes en las instalaciones de Estrella del Mar con una lluvia de premios, a cual más de interesantes.

Alrededor de 700 mil pesos serán entregados a los felices hacedores de los mejores acercamientos a la bandera en los cuatro pares tres, al final de los recorridos de sábado y domingo.

Premios en metálico, así como artículos para el golf y muchos premios más serán entregados esos dos días de juego, los premios abarcarán los diez mejores acercamientos, así como el establecimiento de automóviles de lujo en tres pares tres para fortuitos hole in one, así como un terreno de más de un millón de pesos en el hoyo 17, igualmente, para hole in one.

Por cierto, en la edición anterior que resultó muy concurrida, no se registró hole in one, por lo que se espera que en cualquier momento se registre uno o varios, pero lo más importante es que se tendrá un evento de calidad, con premios muy atractivos y que tiene como escenario un campo de primer nivel.

El evento se efectuará como ya se hace una tradición por parejas, el primer día, sábado se efectuará a bola baja y el segundo a la mejor bola, al final de cuentas se procederá a la entrega de los premios a los ganadores en dos categorías, que quedarán integradas de acuerdo con el handicap, pero los jugadores podrán tomar su tee de salida de acuerdo con su categoría y el handicap registrado.

Así, habrá categorías A y B, la primera será para los jugadores hasta 15 de handicap y la segunda para los jugadores de 16 a 32 de handicap.

El programa de actividades contempla una ronda de práctica el viernes para finalizar con el registro de los jugadores y entrega de kits de bienvenida, el segundo día será el sábado a partir de las12 del día, con la primera ronda de campeonato y la segunda y última el domingo con la definición de los premios a repartir y la comida de premiación y clausura.

Hasta estos momentos y de acuerdo con nuestra información, se encuentran registrados alrededor de 100 jugadores (50 parejas), por lo que sólo hay lugar para 20 parejas más, (40 jugadores) para que se dé por cerrado el field proyectado.

Pero por lo que corresponde a la organización, todo está listo para que se dé el banderazo de inicio y en breve se cite a los medios de comunicación para darles a conocer los avances en todos los sentidos.

Por lo pronto, les comunicamos que este será un torneo con características de similar al realizado en año anterior y de acuerdo con los organizadores, continuará como parte de los festejos de aniversario del hospital Alhma.

Por lo pronto, les hacemos un llamado a los interesados a que se comuniquen al Hospital Alhma o bien a Estrella del Mar para que aseguren su lugar, es un evento muy importante... estamos seguros que no se arrepentirán...

Por allá estaremos, primero Diosito...

DIA DEL NIÑO. - Buen número de jugadores se han reportado para llevar a cabo las actividades del Torneo del Día del Niño que tendrá desarrollo este sábado en los links de El Cid Resorts.

El llamado es para los niños y jovencitos hasta de 14 años que quedarán integrados en dos categorías. El costo de inscripción es de 300 pesos para los hijos de socios y de 400 pesos para los invitados, serán admitidos todos los jugadores que deseen tomar parte en esta actividad que se inicia a las 11 de la mañana en par de categorías.

Los niños hasta de 10 años podrán tomar parte en la primera categoría y de 11 a 14 en la segunda, todos desde la plataforma de salida que les corresponda de acuerdo con la edad.

Habrá premios para los ganadores de cada una de las categorías, así como muchas sorpresas prometidas por los organizadores.

Los registros se siguen aceptando directamente con el pro Rodolfo Martínez en El Cid.

Hay que ir porque se podrá bueno aquello para los peques.

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...