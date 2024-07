Amigo lector de Noroeste, el transitar por la vida debe ser de confort, pero esto no le debe quitar el sueño de superación, y esta no debe alterar su salud, y si la altera que se lo menos posible. Es cierto que mientras vivamos tenemos que movernos, donde este movimiento debe ser armónico y siempre encaminado a la calidad de vida del humano.

El hombre desde la concepción es un ser viviente al cual se le debe de cuidar cuando se está en una etapa de indefenso, es por lo que siempre Sí a la vida, y un rotundo No a la muerte por manipulación como el aborto.

Hablando del aborto una gran felicitación a esa madre que decidió llevar a término el embarazo, aunque se haya dado a “luz” una mujer que hoy no soporte un embarazo y quiera abortar un ser vivo que jamás pidió ser el producto de una relación sexual donde él fue el resultado. Sepa usted mujer que todo aborto sea terapéutico o no es un riesgo para la salud, y el riesgo es mayor cuando se realizar por gente no profesional, para estos casos la mejor medicina preventiva es el no tener relaciones sexuales en su etapa fértil.

Los riegos para la salud se inician desde la concepción, es por esto que debemos ser preventivos en el cuidado de una relación, una vez en el embarazo se debe tener cuidado en las actividades físicas, alimentación. Así como la vigilancia del desarrollo y crecimiento del producto, cuando se inicia con la vida extrauterina los cuidados de acondicionamiento del nuevo ser deben del el día a día, recordemos que se está en un etapa y crecimiento por lo que las masas corporales se les debe dar lo necesario para un buen desarrollo, de aquí que los nutrientes deban ser aptos para su digestión.

El exponerse al medio ambiente contaminado puede traer alteraciones en la salud del nuevo ser a priory, por ejemplo, al tabaquismo se le considera como la principal causa de muertes evitables en el mundo.

El ser humano conforme avanza en edad se tiene que tener cuidado a que se le expone, el tabaco tiene una evidente relevancia clínica, y se le relaciona con otras patologías, como son cáncer de pulmón, bronquitis crónica, enfermedad coronaria, también, es un factor de riesgo importante vinculado con otras afecciones que ponen en peligro la calidad y expectativa de vida. Diversos reportes han manifestado que el tabaquismo se asocia con efectos nocivos sobre el sistema músculo esquelético, empeorando el pronóstico de varios trastornos ortopédicos y procedimientos quirúrgicos. A menos edad de inicio en el tabaquismo y número de cigarros consumidos al día es mayor el daños a huesos y órganos, por ejemplo en sistema músculo esquelético se presentan artritis reumatoide, periodontitis, fractura de cadera, pérdida de la densidad mineral ósea, etcétera.

Para tratar o disminuir las alteraciones en el hueso se recomienda una alimentación que ayude a la salud ósea como es el consumo de ciruela pasa por el contenido en boro, potasio, cobre, vitamina K, polifenoles, consumo de higos sesos, salmón enlatado, leches vegetales, tofu. Al consumir estos productos se obtendrá una mejor nutrición al hueso, junto con una alimentación variada de vegetales y producto animal, más actividad física acorde a la condición física y de salud del individuo se estará realizar lo necesario para disminuir los riesgos a la salud.

Después de la tercera década de vida el ser humano debe comprender que “ya nada es igual”, aquí se debe aumentar la actividad física y disminuir la ingesta de nutrientes, ya que el desarrollo se alcanzó en un 100%, por lo tanto, la alimentación debe ser de calidad y no en cantidad (se acaba la glotonería). Recuerde que si está gordo es porque come, y la gordura se da cuando se supera la ingesta sobre la utilizado, esto hace que se acumule grasa en órganos y sistemas, dando origen a enfermedades.