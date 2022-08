Tercer triunfo de Rory McIlroy

FORE. – ¡Buenos días! Gracias al Sumo Hacedor, nos encontramos de nuevo en este espacio con los comentarios de los últimos acontecimientos del deporte de los bastones...

FEDEX. – El irlandés Rory McIlroy conquistó por tercera ocasión la Copa Fedex que consiste precisamente en el resumen de una serie de torneos en los cuales se asignan puntos para que al final de cuentas, los 30 mejores clasifiquen al reparto millonario con el que se da por concluida la temporada de la PGA.

La mayor organización del golf mundial destina una cifra millonaria, como el caso del ganador al que se le entregan nada más y nada menos que 18 millones de dólares que fueron a parar a las arcas del irlandés McIlroy, que, dicho sea de paso, logra su tercer título en este tipo de eventos, el primero fue en 2014 con bolsa de 10 millones de dólares, el segundo con bolsa de 16 y este con 18 a sus bolsillos.

Una buena suma, desde luego, aparte de que no ha dejado de participar a lo largo del año con resultados satisfactorios.

Eso es lo que puede brindar una actuación de un deportista sobresaliente.

Cabe mencionar que las protestas de los jugadores que renunciaron a la PGA y se fueron a la naciente LIV, como el caso de Phil Michelson, Bryson DeChambeau y el mexicano Abraham Ancer entre otros, le hicieron lo que el viento a Juárez a los directivos de la Fedex, que los excluyeron finalmente y los dejaron sin oportunidad de participar.

Así es el golf, en los que la política interviene...malo, malo, malo....

LOS PEQUES. – Quedaron definidas las fechas y campos para la realización de las 6 etapas de que constará la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil, por lo que, en cada ciudad, tal como lo habíamos mencionado, se repartieron equitativamente las sedes, dos en cada una de ellas.

Iniciamos como lo hemos señalado en Mazatlán, seguimos en Los Mochis, la tercera en Culiacán en el Country, la cuarta en Culiacán, pero en La Primavera, la quinta regresamos a Mazatlán en Estrella del Mar y la sexta en Los Mochis en donde cerramos en el Country de Los Mochis.

Se definió la sede también para el Regional en Tijuana y el Interzonas, en Mazatlán en dos campos de la localidad. Eso ya lo comentamos oportunamente.

Se está en estudio de promover la asistencia de golfistas nuevos con atractivos como premios a los campeones, campeones absolutos, así como fortalecer la participación.

En esta temporada, no se tienen números que hagan creer en una excelente asistencia en cada etapa, por el contrario, las cifras no cuadran, derivado de la presencia de la Zona Gado que ha intervenido en territorio de la Pacifico, pero eso no está penado, por el contrario, incluso hay personas que simpatizan mucho con que se desarrollen en Sinaloa, eventos de la Gado.

Y se trabaja en promover la competencia, eso es un punto importante...

Ya daremos a conocer la convocatoria, por el momento, los responsables de cada ciudad están en el estudio de los casos para definir en esta misma semana, la convocatoria completa...

INDEPENDENCIA. – Buen número de jugadores se han reportado para participar en el Torneo de la Independencia en El Cid que se efectuará el sábado 10 de septiembre desde la 1 de la tarde, por escopetazo.

Los jugadores asistentes recorrerán 18 hoyos y al final de los mismos, los ganadores tanto de categorías como de los premios especiales tendrán una fiesta de final, con el que se celebrará dignamente nuestra Independencia.

Habrá tertulia, antojitos mexicanos, música y ambiente como para servir de marco para la ceremonia de premiación.

Y el costo, por sólo 1 mil pesos los invitados y 700 los socios, podrán estar presentes.

Los interesados reportarse por parejas o solitarios (ahí se les consigue pareja) en la casa club con el pro Rodolfo Martínez o el pro shop con Martha Herrera y compañía.

Un interesante torneo. Indudablemente,

DE BANDERA. – Y ya nos anunciaron que, para el siguiente sábado, 17 para ser exactos, se efectuará el tradicional de Bandera en el Campestre, sólo resta que nos envíen las invitaciones para comentar e invitar a los interesados.

Por allá nos veremos para festejar con la mexicana y sana alegría...

Y hasta aquí, gracias por el favor de su atención. Hasta la semana próxima, Dios mediante...