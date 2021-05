Terreno deportivo

Amigo lector de Noroeste, cuántos accidentes en los campos deportivos suceden en el mundo, bueno en México, qué le parece en Sinaloa, para qué ir tan lejos en Mazatlán, pero, ¿se pueden prevenir éstos?

Usted qué opina, porque echarle la culpa a terceras personas o buscar sacar ventaja de estos acontecimientos es común, pero lo único que aquí recomendamos es aplicar la solución o soluciones, pero esto se traduce en responsabilidad de la persona, aquí en esta columna la intención es que usted como ser humano sea quien cuide su salud, porque al final quien sufre las consecuencias es usted.

Veamos, si usted cree que hay superhombres o supermujeres, eso amigo en la realidad no existe, lo que existe son ejemplos de éxito, pero cuando son derrotados, derrotadas, ni quién se acuerde, o como se ha dicho en columnas anteriores, mientras estás arriba (éxito), que viva, pero cuando estás abajo (derrota) al carajo, así somos de ingratos los seres humanos (no todos, pero son pocos éstos).

Cuando usted va a jugar tuvo entrenamiento previo, llegó temprano (una hora antes) para calentar, se hidrató previo al encuentro, respetó la ingesta de alimentos, descansó lo necesario, aquí se incluye también el dormir, revisó el terreno de juego (si las condiciones son óptimas), las condiciones ambientales son adecuadas, las autoridades que sancionarán la competición sean personas profesionales y con experiencia en el área o disciplina a supervisar normas, técnicas y sancionar el juego sucio.

Hoy veremos el terreno donde se llevará a cabo la competencia (estadio, cancha, ring, taste, plaza, etc.), valorar o supervisar todo lugar donde se va a realizar una competición ayuda a prevenir posibles lesiones secundarias a las condiciones del terreno.

En ocasiones al deportista se ve “sano”, tanto en su salud como en lo deportivo, pero a la hora de la competencia no se tiene el resultado que se esperaba, esto muchas veces se debe a las condiciones que existen donde se lleva a cabo la competición, por esto, aparte de las condiciones del terreno, es necesario realizar pruebas de rendimiento deportivo en el campo de juego, donde estas pruebas deben de realizarse bajo el rigor del método científico, sean cuales sean las condiciones del terreno o el medio ambiente en el mismo, si el atleta no es apto para realizar pruebas en campo deportivo, estos test no deben de ser realizados, y aunque el atleta quiera participar, la autoridad del evento lo clasificará como no apto, nunca anteponer la salud al probable resultado positivo al ego del atleta, o su entrenador.

El modo en que el organismo de los deportistas se comporta ante las cargas de entrenamiento o competición puede ser muy bien estudiado en las condiciones controladas de un laboratorio de ergometría; sin embargo, el ejercicio puede desencadenar diferentes reacciones en un laboratorio o en las condiciones reales de un terreno de deporte.

En el estudio de campo para el cuidado del atleta, se observará a qué tipo de terreno se enfrenta, si las condiciones ambientales son buenas o perfectas, sin frío, calor ni viento, que el atleta se sienta cómodo, o cuando se estudia en un ambiente hostil, en la pista, en el río, el velódromo, en el campo de juego, en la nieve, etc. Aquí el atleta es estudiado, y si éste se siente cómodo o se adapta a este medio, sus estudios de rendimiento deportivo serán validados como óptimos.

Los estudios en el terreno deportivo ofrecen ventajas con respecto a los realizados en un laboratorio, estas ventajas de la alta especificidad de los datos y la excelente aplicación al entrenamiento de las conclusiones obtenidas. Los resultados obtenidos se deben comparar con datos obtenidos en laboratorio y hacer un balance (la media), para ser aplicado en el atleta.

Luego entonces las condiciones del terreno de competición, y el estado deportivo y salud del atleta son un binomio, junto con la experiencia del entrenador, para la prevención de lesiones, así como con el rendimiento deportivo.