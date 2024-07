Bien pues, se iniciaron las vacaciones y con ello los campamentos de verano proliferan, y el golf no es ajeno a ello.

FORE!._ Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con nuestra entrega semanal ... con saludos afectuosos para amigo y cliente Rubén Flores y su estimada familia, que nos comentó que sigue invariablemente los comentarios que publicamos semana a semana, aunque no sea un practicante del golf.... Ya lo será, puede ser, puede ser...

VACACIONES.– Bien pues, se iniciaron las vacaciones y con ello los campamentos de verano proliferan, y el golf no es ajeno a ello.

Por los rumbos de El Cid Resorts, uno de los puntos que se pueden llamar como tradicionales en la organización de este tipo de convivencia entre niños y jóvenes, ya iniciaron la tercera semana de actividades, quedarían sólo pendientes otras dos, por lo que aquellos padres de familia que deseen inscribir a sus retoños en algún curso, el que citamos está bastante completo ya que no sólo abarca golf, también tenis, basquetbol y algunas otras actividades que van en apoyo al ejercicio físico y mental así como mantener ocupados a los diablillos del hogar. Un buen apoyo sin duda y que los interesados pueden acudir en semanas alternas, no importa que no se hayan registrado desde el inicio. El campamento es semanal e inicia los lunes, así que quedan dos oportunidades para acudir...

Otra de las actividades de verano es el campamento que se ha organizado para efectuarse a partir de la próxima semana en Estrella del Mar.

En este caso Santiago Quirarte y Juan Carlos Moreno han diseñado un campamento consistente en dos semanas de acción, pero que pueden ser independientes para asistir, es decir, puede ser en una u otra o bien en las dos, si así es el caso y ganas de los plebes en elevar su nivel de juego.

La meta es ayudar a incrementar el valor de las herramientas que se tienen en cada elemento y con ello bajar la puntuación para los recorridos, el campamento abarca desde hospedaje y alimentación en un hotel de Estrella del Mar, en donde desayunarán, comerán, cenarán e incluso soñarán con golf. Esa es la intención, pero de una manera programada, con intención de hacer que los niños y jóvenes asistentes amen el deporte...

Y desde luego, incrementen su potencial en las diferentes áreas...

ALTA CALIDAD. – Los viernes se han convertido en el Club Campestre de Mazatlán en un terreno de juego de calidad.

Los mejores golfistas de Mazatlán se dan cita todos los viernes en el ex chivero con el afán de intervenir en las jugadas que se han armado y que implican competencia de alto nivel.

Si usted desea ver en acción a los mejores jugadores de golf del puerto, dese una vuelta por el Campestre y podrá constatar lo que estamos narrando.

Los matches son muy interesantes y desde luego, la rivalidad amistosa entre los jugadores hace que el interés crezca al haber algo de por medio.

Hay que observar esos duelos...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN.– Recibimos la atenta invitación de nuestro partner Homar Torres, para acudir a la reunión desayuno con el que se inicia prácticamente el desarrollo de la octava edición del ya tradicional Torneo Anual de Golf del Hospital Marina Mazatlán, en esta ocasión al celebrar su décimo aniversario de fundación.

Ya habíamos comentado con anterioridad que los primeros pasos estaban dados, incluso con el incremento en la premiación consistente en principio en dos hole in one en lugar de uno y la premiación a los O’Yes se duplicó prácticamente, en el torneo de putter habrá como premio principal un putter, así como, para incentivar la asistencia de los ligados al gremio médico, se les fijó una categoría especial. Es decir, habrá dos categorías, abierta y médicos.

Este viernes quedarán definidas las bases firmes para el desarrollo de la competencia que tendrá lugar en el campo Marina Mazatlán el próximo 12 de octubre.

Serán prácticamente dos días de competencia, inicia el viernes 11 con la ronda de práctica y el torneo de putter, así como la entrega de kits de bienvenida, y el sábado el día de la competencia que inicia con la clínica de golf que impartirá en esta ocasión nuestro amigo y partner Jorge Corral, la inauguración y desde luego, el recorrido de 18 hoyos para definir la premiación y al final del mismo, la entrega de premios a los ganadores en un festejo inolvidable.

Ya les comentaremos más sorpresas que se esperan al respecto, mientras tanto, hay que acudir a la cita este viernes en el restaurante del Hospital Marina Mazatlán.

Y hasta aquí, continuamos con nuestra recomendación que sigue siendo el cuidarse en este clima, hidratarse bien, mientras tanto, nos veremos primero Diosito la próxima semana. Hasta luego...