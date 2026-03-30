Aparece con vida conductor privado de la libertad en Terranova, en Culiacán

El hombre que fue privado de la libertad la tarde de este lunes 30 de marzo en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán, fue localizado con vida horas después del hecho y se encuentra en buen estado de salud.

De acuerdo con la información, la víctima identificada como Jesús Adrián, de aproximadamente 40 años de edad y propietario de una florería, fue interceptada por sujetos armados alrededor de las 17:30 horas sobre el bulevar Flor de Liz, en el cruce con la calle Alcatraz.

Se informó que el hombre circulaba en su vehículo Volkswagen Jetta, color azul oscuro, cuando fue sometido por un grupo de sujetos armados, quienes lo obligaron a subir a otra unidad para posteriormente huir del lugar, dejando el automóvil abandonado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, aseguraron la zona y se desplegó un operativo de búsqueda en el sector.

Sin embargo, alrededor de las 19:00 horas, el propio afectado regresó al sitio donde había quedado su vehículo para informar a las autoridades que ya había sido liberado.

El hombre fue encontrado estable y sin presentar lesiones, por lo que fue entrevistado por los agentes para recabar su declaración sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que una grúa ya había sido solicitada para retirar el automóvil abandonado; no obstante, se retiró del lugar tras confirmarse que la víctima había sido localizada con vida.