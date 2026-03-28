Empresa minera descarta versión del Gobernador de que se tenga contacto y entrega de suministros a mineros atrapados en Rosario

EL ROSARIO._ En el tercer día de trabajos de rescate de cuatro trabajadores atrapados en mina del municipio, el gerente administrativo de la empresa, Álvaro Vargas Miranda, descartó categóricamente los dichos del Gobernador Rubén Rocha Moya de que se tenía contacto con mineros y se había suministrado agua y oxígeno.

Así lo dio a conocer el mandatario estatal al acudir al lugar la tarde del viernes 27 de marzo, a un día de que se dio el reporte oficial, toda vez que se registró el accidente el miércoles 25 de marzo alrededor de las 14:30 horas.

“Con ninguno de los cuatro hemos tenido contacto, ni hemos encontrado indicios de que estuvieron o hayan pasado por ahí... Eso es una mentira porque no hemos hecho contacto ni tenemos forma de hacerles llegar ni agua, ni alimentos en este momento”, sostuvo.

De igual forma reconoció que no se tenía conocimiento de si cuentan con alimentos para esto días, pero sí tener oxígeno al no obstruirse la mina y agua por medio las filtraciones que tiene la mina.

La declaración del gerente, en nombre de la empresa, se dio en el lugar este sábado 28 de marzo en atención a medios de comunicación que acudieron al acceso a la mina.

Refirió que se tiene la hipótesis con información del personal evacuado que los trabajadores se encuentran a una distancia de entre los 200 a 300 metros de la superficie por lo que se han implementado un barrido con lámina de fibra y triple.

Detalló que hasta la el momento la creación de lo que denominó como un puente ha permitido un avance de 500 metros, y se cree que se está a mil 500 metros de que se pueda dar el primer contacto directo.

“Estamos avanzando, estamos avanzando, se está trabajando las 24 horas hay cuadrillas conformadas de 6 personas más todo el personal que está acercando el triplay o las láminas estás que nos ayudan a caminar”.

En lo que respecta al barreno que permita entablar la comunicación, informó, tiene un avance de 80 metros.

“Y esperamos en un término de aproximadamente dos, tres días poder hacer el contacto bajo la hipótesis de que creemos que ahí están, excepto por las versiones y por lo que nos dijo la gente que pudo salir, esa es la información”, expuso.

Así mismo negó que ya se haga determinado cuánto fue el derrame que se tuvo de jal e ingreso a la mina, así como también qué fue lo que lo originó si pudo ser una falla geológica; serán especialistas quienes lo determinen.

En el caso de las familias de los cuatro mineros se encuentran en el lugar y han sido atendidos por la empresa y la autoridad por lo que rechazó el comentario del Gobernador del Estado de que no había tenido contacto con las familias.

“Creo que es una mentira también el Gobernador estuvo en contacto con las familias desde antier, a través de sus representantes, y el día de ayer que llegó estuvo con las familias también”, aseveró.

Vargas Miranda garantizó que se está brindando todo el apoyo necesario a la familia, enfatizando que en todo lo que se necesite.

Sobre la identificación de los trabajadores, refirió que requiere de la autorización de las familias, aunque advirtió que Gobierno del Estado o Protección Civil Nacional cuentan con esos datos.