$!Hay terreno para estación de Bomberos en Mazatlán; faltan recursos para su construcción: Alcalde

ESCUINAPA._ Ya hay un predio para la estación de Bomberos, se buscarán recursos para la construcción, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

”Por lo menos ya hay certeza jurídica (con el terreno) y eso es un enorme avance”, dijo.

Indicó que no piensa en poner la primera piedra, pues muchos proyectos quedan en eso y lo importante es tener algo para concluir, para ello se necesita de recursos.

”Mientras no tengamos la mezcla de recursos para hacer una base de Bomberos digna, porque si ustedes van dónde están ahorita la verdad es que ser bombero es un acto heroico”, dijo

Los bomberos están a su consideración en condiciones infrahumanas y pese a ello hacen un buen servicio a la ciudadanía.