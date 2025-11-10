$!Inauguran clínica ‘Escuinapa Sana’; aún no especifican precios de atención

ESCUINAPA._ Sin definir el costo económico que tendrá para el erario público, el DIF y el Ayuntamiento inauguraron la clínica “Escuinapa Sana”.

“Hoy es un día de gran significado para nuestro municipio, con enorme emoción inauguramos la clínica ‘Escuinapa Sana’ un nuevo espacio que simboliza el compromiso del gobierno municipal encabezado por el doctor Víctor Manuel Díaz Simental”, dijo la presidenta de DIF, Guadalupe Stone Aguilar.

Un compromiso del alcalde que se cumple por el bienestar, la salud y la calidad de vida de la gente, la clínica nace para ampliar los servicios médicos del municipio, indicó.

Se ofrecerá atención integral, humana y profesional, las familias encontraran medicinas generales, odontológica, óptica y laboratorios.

“Con la puesta en marcha de esta clínica, reafirmamos que la salud es un derecho no un privilegio”, dijo.