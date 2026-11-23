ESCUINAPA._ Una pareja resultó con severas lesiones por arma de fuego, en un ataque presuntamente en el domicilio que habitan en la colonia Centro; en el sitio había menores de edad.

Los lesionados fueron identificados como Jorge Aaron “C”, conocido como “el conejo”, de 34 años, y Esmeralda Berenice “A”, quienes fueron trasladados por Protección Civil a recibir atención médica a un hospital.

Los hechos se reportaron alrededor de las 21:15 horas de este lunes, en un domicilio de la calle bulevar Morelos, entre Occidental y María de los Ángeles Polanco de la colonia Centro, los vecinos alertaron de los hechos al escuchar detonaciones de arma de fuego.

Elementos de Sedena acudieron al lugar ante el reporte, encontrando a la pareja tirada con lesiones en diversas partes del cuerpo.