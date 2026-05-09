10 de mayo, para una madre ausente

El diez de mayo se celebra el día de las madres en nuestro país, nos bombardea toda la publicidad, “las ofertas” de las tiendas, la radio y la televisión y ahora en las redes sociales, nos saturan para recordarnos ese día, tan feliz para unos , pero celebrar el diez de mayo cuando tu mamá falleció puede ser muy doloroso, pero también puede ser una oportunidad para honrarla y mantener vivo su recuerdo de una manera que te haga sentir conectado a ella, sin que sea abrumador.

Puedes crear un ritual simbólico, algo pequeño pero a la vez significativo, enciende una vela o coloca flores, en tu casa, o en un lugar que te recuerde a ella, puede ser con su fotografía, un objeto que te recuerde a ella o que le pertenecía, o incluso en donde descansan sus restos, en el panteón o en la iglesia, pero definitivamente sería más significativo en tu casa o en la que ella habitaba.

Otro ritual puede ser escribirle una carta, ahí cuéntale cómo ha sido tu dolor por su partida, lo que la extrañas, todo lo que ella hizo por ti en vida y que se lo agradeces, todos los momentos felices juntos, también le puedes pedir perdón por aquellos actos tuyos que de alguna manera le resultaron dolorosos a ella, y por último deséale que en donde este, que se encuentre con paz y segura de que hizo un muy buen papel como madre, de lo cual te sientes orgulloso de ella.

Si quieres puedes revisar en tu celular o si tienes fotos en físicos de diferentes momentos de tu vida con ella y siente la felicidad que te proporciona esos recuerdos y si puedes compartir esas imágenes con los demás de tu familia te confortará, pídeles que si alguien recuerda algo con esas fotos, y que lo comparta, trata que el intercambio de la plática y de los recuerdos sea placentero.

Otras personas hacen platillos de comida que en vida a ella les gustaba que tú le cocinaras o que era su platillo favorito, el cocinar para ella te “acercará” a tu madre y de seguro recordarás pláticas de cocina o de sobremesa que tenías con ella, pon música que te recuerde a ella, se trata de conectarte a su esencia, no se trata de sufrir.

Algo que también funciona es expresar tu sentimiento hacia ella creativamente, como pintar, dibujar, escribir poesía, hacer un collage con objetos que la representen y si haces un altar para conmemorarla, ahí pon tu obra de arte.

A otras personas les podrá funcionar hacer actos de amor hacia otros en su nombre, donación de ropa, de comida, hacer un favor, enviar mensajes de amor a otros, ir a acompañar a un enfermo, dar un desayuno a un niño o persona adulto mayor, llevarle flores a alguien en especial, o simplemente acompañar a algún conocido que hace poco perdió a su mama, llevarle paz.

Recuerda estos pequeños rituales son para que de nuevo sientas el amor y la conexión con tu madre la que te dio el ser, date permiso de sentirla de nuevo, quizás por la tristeza o el miedo, lo evitaste por un tiempo, permítete traer del pasado todos aquellos importantes momentos de ustedes dos, aquellas anécdotas que vivieron que fueron únicas, ríe de nuevo con ella, y si te viene la tristeza y algunas lágrimas no las detengas, son parte del ritual, incorpórate de nuevo y agradece todo lo que ella te pudo dar.

No hay una receta, ni una forma correcta de celebrar este día, haz tu ritual y hazlo personal, quítale o ponle lo que sea pero que te conectes en una forma positiva con ella, también puedes rodearte de tu familia y amigos para hacerlo, lo importante es que la manera en que lo hagas te haga sentir cercano a ella y a tus emociones.

Piensa en todos los bellos momentos que vivieron juntos, todo lo que compartieron, concéntrate en su sonrisa y en sus gestos, agradece todo lo que aprendiste de ella o que hizo por ti, y no te de miedo si la extrañas y entra la melancolía, seria normal y de humanos, no te preocupes por las formas, solo deja que las palabras fluyan y ofrécele este ritual que haces a su memoria.